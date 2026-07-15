Pha vào bóng gây tranh cãi của Yamal với Mbappe

Lamine Yamal trở thành tâm điểm tranh cãi khi không phải nhận thẻ sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Kylian Mbappe ở bán kết World Cup 2026.

Pha phạm lỗi xứng đáng nhận thẻ của Yamal. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 15/7, Lamine Yamal tiếp tục để lại dấu ấn trong trận Tây Ban Nha thắng Pháp với tỷ số 2-0 ở bán kết World Cup 2026, nhưng lần này là theo cách gây tranh cãi. Tài năng trẻ của "La Roja" thoát án phạt dù có pha vào bóng từ phía sau khiến Kylian Mbappe nằm sân đau đớn ở phút thứ 76. Tình huống diễn ra khi Tây Ban Nha đang dẫn Pháp 2-0.

Trong nỗ lực ngăn chặn đợt phản công, Yamal lao vào từ phía sau và quét trúng chân Mbappe. Tiền đạo người Pháp lập tức ngã xuống sân, ôm cổ chân đầy đau đớn.

Dù vậy, trọng tài Ivan Barton không rút thẻ vàng đối với cầu thủ 19 tuổi và chỉ cho Pháp hưởng một quả đá phạt. Quyết định này khiến HLV Didier Deschamps phản ứng dữ dội ngoài đường biên. Nhà cầm quân người Pháp liên tục phàn nàn với tổ trọng tài, nhưng không thể thay đổi tình hình.

Ngay sau đó, mạng xã hội bùng nổ với nhiều ý kiến chỉ trích ông Barton. Không ít người hâm mộ cho rằng trọng tài người El Salvador quá nương tay với Yamal trong một trận đấu có tính chất quyết định.

Trước đó, Yamal cũng là nhân vật chính trong tình huống mang về quả phạt đền mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Lucas Digne phá bóng lỗi và đá trúng chân cầu thủ thuộc biên chế Barcelona trong vùng cấm.

Sau khi tham khảo tình huống, trọng tài cho "La Roja" hưởng phạt đền và Mikel Oyarzabal không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Đến đầu hiệp hai, Pedro Porro nhân đôi cách biệt, giúp Tây Ban Nha tạo lợi thế lớn trước khi xảy ra pha va chạm giữa Yamal và Mbappe.

Dù không phải nhận thẻ, Yamal vẫn trở thành tâm điểm của trận bán kết bởi màn trình diễn giàu năng lượng nhưng cũng đầy quyết liệt. Tây Ban Nha sẽ bước vào trận chung kết và chờ đợi đối thủ xuất hiện sau trận bán kết còn lại giữa Anh và Argentina.

Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Pháp Rạng sáng 15/7, Mikel Oyarzabal tận dụng thành công quả phạt đền để giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Pháp 1-0 ở bán kết World Cup 2026