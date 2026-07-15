Deschamps lập cột mốc lịch sử tại World Cup

Dẫn dắt tuyển Pháp ở trận thua 0-2 Tây Ban Nha, Didier Deschamps chính thức trở thành huấn luyện viên cầm quân nhiều nhất lịch sử World Cup với cột mốc 26 trận.

Didier Deschamps trở thành huấn luyện viên dẫn dắt nhiều trận nhất tại World Cup.

Với thành tích này, nhà cầm quân 57 tuổi vượt qua kỷ lục trước đó của cựu huấn luyện viên đội tuyển Tây Đức, Helmut Schon, người từng dẫn dắt 25 trận trong giai đoạn từ năm 1966 đến 1978.

Đứng thứ ba trong danh sách những huấn luyện viên nắm quyền nhiều nhất tại đấu trường này là Carlos Alberto Parreira với 23 trận, người từng dẫn dắt các đội tuyển Kuwait, UAE, Brazil và Nam Phi.

Tiếp quản đội tuyển Pháp từ tháng 7/2012, Deschamps trải qua một giai đoạn thành công rực rỡ cùng "Les Bleus". Dưới thời ông, đội bóng áo lam lên ngôi vô địch World Cup 2018, giành ngôi á quân vào năm 2022, lọt vào chung kết EURO 2016 và đăng quang tại Nations League 2021.

Trở lại với diễn biến trận đấu, tuyển Pháp để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-2 bởi hai pha lập công của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro. "Les Bleus" sẽ gặp đội thua trong cuộc chạm trán giữa Argentina và Anh tại trận tranh hạng ba vào ngày 19/7 tới.

Như vậy, với việc góp mặt trong trận tranh hạng ba World Cup 2026, Deschamps sẽ nối dài kỷ lục của mình lên con số 27. Sau khi giải đấu trên đất Bắc Mỹ kết thúc, ông cũng sẽ chia tay tuyển Pháp sau 14 năm dẫn dắt "Les Bleus". Cái tên được đồn đoán sẽ thay thế nhà cầm quân 57 tuổi là Zinedine Zidane.

Khoảnh khắc tuyển Pháp bất lực trước Tây Ban Nha Thủ môn Unai Simon có màn trình diễn thượng hạng trong chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2026 của Tây Ban Nha trước Pháp, khiến những ngôi sao như Mbappe và Olise phải im tiếng.