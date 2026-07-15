Deschamps lập cột mốc lịch sử tại World Cup

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Didier Deschamps trở thành huấn luyện viên dẫn dắt nhiều trận nhất tại World Cup.
Với thành tích này, nhà cầm quân 57 tuổi vượt qua kỷ lục trước đó của cựu huấn luyện viên đội tuyển Tây Đức, Helmut Schon, người từng dẫn dắt 25 trận trong giai đoạn từ năm 1966 đến 1978.
Đứng thứ ba trong danh sách những huấn luyện viên nắm quyền nhiều nhất tại đấu trường này là Carlos Alberto Parreira với 23 trận, người từng dẫn dắt các đội tuyển Kuwait, UAE, Brazil và Nam Phi.
Trở lại với diễn biến trận đấu, tuyển Pháp để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-2 bởi hai pha lập công của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro. "Les Bleus" sẽ gặp đội thua trong cuộc chạm trán giữa Argentina và Anh tại trận tranh hạng ba vào ngày 19/7 tới.
Như vậy, với việc góp mặt trong trận tranh hạng ba World Cup 2026, Deschamps sẽ nối dài kỷ lục của mình lên con số 27. Sau khi giải đấu trên đất Bắc Mỹ kết thúc, ông cũng sẽ chia tay tuyển Pháp sau 14 năm dẫn dắt "Les Bleus". Cái tên được đồn đoán sẽ thay thế nhà cầm quân 57 tuổi là Zinedine Zidane.
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