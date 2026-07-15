Biểu cảm gây sốt của em trai Yamal

Khoảnh khắc cậu em trai Keyne của Lamine Yamal rưng rưng nước mắt sau bàn mở tỷ số của Tây Ban Nha nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Keyne với biểu cảm rưng rưng sau bàn mở tỷ số của Tây Ban Nha. Ảnh: Chụp màn hình.

Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành quyền vào chung kết World Cup 2026. Bên cạnh màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Luis de la Fuente, một khoảnh khắc trên khán đài cũng thu hút sự chú ý lớn.

Phút 25, ống kính truyền phát hình ảnh chiếu chậm về khu vực khán đài và bắt gặp Keyne, em trai Lamine Yamal, với đôi mắt đỏ hoe và biểu cảm như sắp bật khóc. Đây là đoạn ghi hình được phát sau khi Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước 1-0 bằng pha phạt đền mà Yamal kiếm được.

Hình ảnh cậu bé nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội X, thu hút gần 2 triệu lượt xem chỉ sau ba giờ. Đoạn video tạo nên làn sóng bình luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng đó là khoảnh khắc xúc động khi Keyne được chứng kiến anh trai góp công giúp Tây Ban Nha tiến gần hơn đến trận chung kết.

Khoảnh khắc nhận được gần 2 triệu view chỉ với một bài đăng trên X.

Một tài khoản viết: "Đứa bé xứng đáng được chứng kiến bàn thắng của anh trai mình". Người khác gọi đây là "khoảnh khắc đáng yêu nhất của trận đấu".

Không ít bình luận cũng hướng sự chú ý đến màn trình diễn của Yamal trước Kylian Mbappe. Một người hâm mộ hài hước nhận xét rằng cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha đã "biến Mbappe thành bóng ma trên sân". Trong khi đó, có người chỉ để lại dòng ngắn gọn: "Tội nghiệp tình yêu của tôi", nhằm chia sẻ cảm xúc với cậu bé.

Sức hút của Keyne cũng tăng lên cùng sự nổi tiếng của anh trai. Trên các nền tảng mạng xã hội, Yamal thường xuyên đăng video hai anh em nhảy cùng nhau hoặc chơi bóng trong khu vườn gia đình.

Qua nhiều cuộc phỏng vấn, tài năng 18 tuổi cũng không ít lần nhắc đến em trai với tình cảm đặc biệt, xem Keyne là một trong những nguồn động lực lớn nhất trong sự nghiệp.

Tây Ban Nha ấn định tỷ số 2-0 trước Pháp Rạng sáng 15/7, Pedro Porro có pha dứt điểm tung lưới Pháp nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026.