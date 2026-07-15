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Thể thao World Cup 2026

Tây Ban Nha có thành tích bán kết gần như hoàn hảo

  • Thứ tư, 15/7/2026 05:45 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Đánh bại Pháp 2-0 ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha tiếp tục nối dài thành tích đáng nể ở các trận bán kết những giải đấu lớn.

Tây Ban Nha lần thứ hai bước vào chung kết World Cup. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng toàn diện trước Pháp không chỉ đưa Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026 mà còn khẳng định bản lĩnh của đội bóng xứ bò tót tại những thời khắc quyết định. Thống kê cho thấy, họ đã thắng 9 trong 10 trận bán kết thuộc các giải đấu lớn mà mình từng góp mặt.

Tính trên ba sân chơi quan trọng gồm World Cup, EURO và UEFA Nations League, Tây Ban Nha mới chỉ thất bại đúng một lần ở vòng bán kết. Đó là EURO 2020, khi họ hòa Italy 1-1 sau 120 phút rồi gục ngã trên chấm luân lưu.

Ngoài cú sảy chân hiếm hoi ấy, Tây Ban Nha luôn biết cách vượt qua cửa ải bán kết. Đáng chú ý, họ đã đánh bại Pháp trong ba lần chạm trán gần nhất ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất, gồm bán kết EURO 2024, Nations League 2025 và nay là World Cup 2026.

Hành trình ấy phản ánh sự ổn định của một thế hệ cầu thủ chất lượng dưới thời HLV Luis de la Fuente. Kể từ chức vô địch Nations League 2023, Tây Ban Nha liên tục duy trì vị thế ứng viên hàng đầu ở mọi giải đấu lớn.

Tính đến thời điểm này, đội tuyển xứ bò tót đã góp mặt ở 8 trận chung kết các giải lớn và giành tới 6 danh hiệu. Bộ sưu tập của họ gồm World Cup 2010, các chức vô địch EURO 1964, 2008, 2012 và 2024, cùng Nations League 2023.

Với chiến thắng trước Pháp, Tây Ban Nha lần thứ hai góp mặt trong trận chung kết World Cup. Quan trọng hơn, họ tiếp tục chứng minh rằng mỗi khi vượt qua vòng bảng và các trận knock-out để tiến vào bán kết, cơ hội bước tiếp của "La Roja" gần như là tuyệt đối.

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Đào Trần

Tây Ban Nha Nations League Euro Luis de la Fuente World Cup 2026 Pháp bán kết

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