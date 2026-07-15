Haaland rạng rỡ bên bạn gái sau World Cup

Rời World Cup trong tiếc nuối, Erling Haaland nhanh chóng trở thành tâm điểm khi xuất hiện lịch lãm, nắm tay bạn gái Isabel Haugseng Johansen tại một sự kiện sang trọng.

Haaland nắm tay bạn gái dự sự kiện.

Tiền đạo của Man City trở thành tâm điểm ngay từ khi đặt chân đến sự kiện với bộ vest trắng hai hàng khuy nổi bật. Haaland kết hợp trang phục cùng khăn quàng cổ trắng, kính râm và chiếc cài áo màu vàng, tạo nên phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại.

Bên cạnh chân sút 25 tuổi, Isabel Haugseng Johansen gây ấn tượng với chiếc váy dạ hội màu bạc đính sequin lấp lánh cùng thiết kế cổ khoét sâu, tôn lên vẻ thanh lịch và quyến rũ. Cặp đôi liên tục nắm tay nhau, mỉm cười trước ống kính và thoải mái tạo dáng chụp ảnh, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ cũng như giới truyền thông có mặt tại sự kiện.

Sự xuất hiện của Haaland và Isabel nhanh chóng gây chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen cho phong cách thời trang nổi bật của tiền đạo người Na Uy, trong khi không ít ý kiến cho rằng cả 2 là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng bóng đá châu Âu.

Đây cũng là lần đầu tiên Haaland xuất hiện tại một sự kiện giải trí ngay sau khi khép lại hành trình cùng tuyển quốc gia. Hôm 12/7, Na Uy dừng bước ở tứ kết World Cup 2026 sau thất bại đáng tiếc trước tuyển Anh.

Dù không thể tiếp tục chinh phục danh hiệu thế giới, Haaland vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong giải đấu với phong độ ghi bàn ấn tượng và vai trò đầu tàu trên hàng công của Na Uy. Sau kỳ World Cup nhiều cảm xúc, chân sút sinh năm 2000 tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.

Highlights Na Uy 1-2 Anh Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.