MU công bố việc ký kết hợp đồng tài trợ áo tập trước thềm mùa giải 2026/27.

MU ký hợp đồng tài trợ kỷ lục.

Chiều 4/8, MU công bố thỏa thuận tài trợ áo tập kéo dài nhiều năm với Betway, mang về khoản thu lên tới 20 triệu bảng mỗi mùa. Đây được cho là hợp đồng tài trợ áo tập có giá trị lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược thương mại của đội chủ sân Old Trafford.

Theo thỏa thuận, logo của Betway sẽ xuất hiện trên trang phục tập luyện của cả đội nam lẫn đội nữ MU. Ngoài ra, thương hiệu này cũng sẽ được quảng bá tại Old Trafford và sân Progress with Unity. Hợp đồng mới giúp "Quỷ đỏ" lấp đầy khoảng trống tài trợ sau khi thỏa thuận với Tezos hết hiệu lực vào tháng 6/2025, khiến CLB không có nhà tài trợ áo tập trong suốt mùa giải vừa qua.

Việc giành vé trở lại Champions League được xem là yếu tố quan trọng giúp MU đạt được bản hợp đồng có giá trị kỷ lục. Đồng thời, thỏa thuận cũng phù hợp với quy định mới của Premier League, khi các công ty cá cược sẽ không còn được phép xuất hiện ở mặt trước áo đấu kể từ mùa giải tới, trong khi việc tài trợ trên trang phục tập luyện vẫn được phép duy trì.

Giám đốc Thương mại Marc Armstrong khẳng định ông rất hài lòng khi chào đón Betway trở thành đối tác chính thức của CLB. Ông nhấn mạnh quy mô của hợp đồng phản ánh sức hút toàn cầu, giá trị thương hiệu và khả năng thu hút những đối tác hàng đầu của MU.

MU hủy diệt đội bóng Na Uy 5 bàn không gỡ Rạng sáng 25/7, Manchester United vượt qua Rosenborg của Na Uy với tỷ số 5-0 ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.