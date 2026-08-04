Trận đấu không tưởng giữa Lào và Myanmar

Tối 4/8, cuộc đối đầu giữa Myanmar và Lào ở bảng B ASEAN Cup 2026 mang đến bữa tiệc bóng đá đúng nghĩa với 9 bàn thắng và 2 thẻ đỏ.

Myanmar (áo trắng) và Lào tạo nên trận cầu với 9 bàn thắng. Ảnh: LFF.

Trên sân nhà Thuwunna, Myanmar nhập cuộc đầy hứng khởi và chỉ mất đúng hai phút để mở tỷ số. Lwin Moe Aung nhận bóng trong vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, đánh bại thủ môn Lokphathip.

Tuy nhiên, Lào không nao núng. Phút 17, Bounxai xoay người dứt điểm quyết đoán trong vùng cấm, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Chỉ 3 phút sau, Myanmar tái lập lợi thế nhờ pha bóng đầy may mắn của Win Naing Tun khi cú sút hụt của anh vô tình đánh lừa thủ môn đối phương, giúp bóng lăn vào lưới.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao ở phút 23. Sangvilay đi bóng dũng mãnh bên cánh trái, vượt qua hậu vệ Myanmar trước khi tung cú sút góc hẹp đẹp mắt, quân bình tỷ số 2-2. Chỉ trong hơn 20 phút đầu tiên, khán giả được chứng kiến tới 4 bàn thắng.

Sau thời gian đầu biến động, Myanmar dần khẳng định sự vượt trội. Phút 41, Win Naing Tun chớp thời cơ để nâng tỷ số lên 3-2. Đến phút bù giờ cuối hiệp một, Than Paing bị phạm lỗi trong vùng cấm và đội trưởng Maung Maung Lwin thực hiện thành công quả phạt đền giúp Myanmar dẫn 4-2.

Ngay đầu hiệp hai, Myanmar tiếp tục dội gáo nước lạnh vào tham vọng lội ngược dòng của Lào. Phút 52, Lwin Moe Aung chọc khe tinh tế để Than Paing băng xuống dứt điểm một chạm, nâng tỷ số lên 5-2.

Khi trận đấu còn khoảng 20 phút, căng thẳng bất ngờ bùng nổ. Sau pha va chạm, Maung Maung Lwin và Keohanam đều có hành động trả đũa. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với cả hai cầu thủ, khiến mỗi đội chỉ còn 10 người trên sân.

Dù chơi thiếu người, Myanmar không giảm nhịp độ tấn công. Phút 81, Hein Htet Aung tận dụng khoảng trống nơi hàng thủ Lào để ghi bàn thắng thứ 6, trước khi Win Naing Tun hoàn tất cú hat-trick sau đó 2 phút.

Chiến thắng 7-2 giúp Myanmar nuôi hy vọng vào bán kết khi có cùng 6 điểm với Malaysia nhưng kém hiệu số đối đầu sau 3 lượt trận. Trong khi đó, Lào rời giải mà không giành được bất kỳ điểm số nào.

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Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.