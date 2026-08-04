Wenger quay lưng với Infantino

Arsene Wenger và Tổng thư ký Mattias Grafstrom đồng loạt lên tiếng, khiến cuộc khủng hoảng nội bộ FIFA thêm nghiêm trọng.

Arsene Wenger khẳng định ông không tham gia và chỉ biết kế hoạch của Infantino qua truyền thông.

FIFA rơi vào cảnh hỗn loạn sau khi kế hoạch bán 20% quyền lợi thương mại của World Cup cùng nhiều giải đấu khác bị hủy bỏ. Dự án do Chủ tịch Gianni Infantino thúc đẩy vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn châu lục, đặc biệt là UEFA.

Sức ép với Infantino tiếp tục gia tăng khi hai nhân vật có ảnh hưởng lớn trong bộ máy FIFA công khai thể hiện thái độ không đồng tình. Đó là Arsene Wenger, Giám đốc phát triển bóng đá, và Mattias Grafstrom, Tổng thư ký FIFA.

Trong tuyên bố gửi tới truyền thông, Wenger khẳng định ông không tham gia xây dựng kế hoạch và chỉ biết đến dự án qua báo chí.

“Những diễn biến gần đây tại FIFA khiến tôi cần đưa ra lời giải thích. Tôi giữ vai trò Giám đốc phát triển bóng đá, phụ trách phân tích dữ liệu, trung tâm đào tạo trực tuyến, hệ thống 60 học viện tại 60 quốc gia, các giải trẻ trên toàn thế giới và công việc cố vấn kỹ thuật cho IFAB”, cựu HLV Arsenal cho biết.

Wenger nhấn mạnh: “Tôi không tham gia vào kế hoạch chiến lược này và chỉ biết đến dự án qua truyền thông. Việc rút lại dự án là quyết định hoàn toàn cần thiết. Tôi tin vào một FIFA độc lập, phục vụ bóng đá bằng sự tận tâm, minh bạch và liêm chính”.

Những phản ứng từ Wenger và Mattias Grafstrom cho thấy cuộc khủng hoảng đã lan sâu vào nội bộ FIFA.

Không chỉ Wenger, Tổng thư ký Mattias Grafstrom cũng cho thấy ông không được thông báo đầy đủ về dự án. Sky Sports và The Athletic tiết lộ nội dung email Grafstrom gửi tới nhiều quan chức liên đoàn sau khi kế hoạch sụp đổ.

“Tuần vừa qua là khoảng thời gian bất thường và đầy thử thách với toàn bộ nhân viên FIFA trên khắp thế giới. Vì vậy, tôi muốn các bạn được nghe trực tiếp từ tôi”, Grafstrom viết.

Ông mô tả những ngày qua là một tình cảnh “hỗn loạn, khó hiểu và khó chấp nhận”, đồng thời trấn an nhân viên FIFA rằng họ sẽ được bảo vệ trước những biến động chính trị trong tổ chức.

“Các cá nhân, những thời điểm bất ổn và sự việc đáng tiếc rồi sẽ qua đi. Nhưng FIFA, sứ mệnh và trách nhiệm của tổ chức đối với bóng đá thế giới vẫn còn đó. Chúng ta cần duy trì sự chuyên nghiệp, tỉnh táo và bình tĩnh”, Tổng thư ký FIFA nhấn mạnh.

Việc Wenger và Grafstrom cùng lên tiếng cho thấy kế hoạch của Infantino không chỉ vấp phải phản ứng từ bên ngoài, mà còn gây chia rẽ ngay trong bộ máy lãnh đạo FIFA.

Cuộc khủng hoảng trước đó đã khiến Carlos Cordeiro, cố vấn tài chính thân cận của Infantino, từ chức. Giám đốc điều hành FIFA Kevin Lamour cũng công khai chỉ trích dự án, khẳng định đội ngũ của ông “đã bị lừa dối” trong suốt quá trình triển khai.

Tình thế của Infantino vì thế ngày càng khó khăn. Khi những cộng sự cấp cao đồng loạt phủ nhận vai trò và đặt dấu hỏi về cách dự án được thực hiện, uy tín của Chủ tịch FIFA tiếp tục bị tổn hại nghiêm trọng.