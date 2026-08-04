Những ứng viên có thể thay Infantino ở FIFA

Tương lai của Gianni Infantino trở nên bất ổn sau cuộc khủng hoảng liên quan kế hoạch kêu gọi vốn tư nhân, mở ra cuộc chạy đua kế nhiệm ở vị trí quyền lực nhất bóng đá thế giới.

Gianni Infantino chưa mất ghế Chủ tịch FIFA, nhưng vị thế của ông không còn chắc chắn như trước.

Gianni Infantino chưa mất ghế Chủ tịch FIFA, nhưng vị thế của ông không còn chắc chắn như trước.

Làn sóng phản đối bùng lên sau khi kế hoạch bán cổ phần trong các tài sản thương mại của World Cup cho nhà đầu tư tư nhân thất bại. Các liên đoàn bóng đá Serbia, Thụy Điển và Xứ Wales đã rút lại sự ủng hộ dành cho Infantino trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2027-2031. Cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra tại Morocco vào ngày 18/3/2027.

Trong trường hợp Infantino rút lui hoặc thất bại, cuộc đua kế nhiệm có thể quy tụ những nhân vật quyền lực nhất trong bộ máy bóng đá thế giới.

Montagliani là phương án dung hòa

Victor Montagliani được xem là một trong những ứng viên đáng chú ý nhất. Doanh nhân người Canada hiện giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean, đồng thời là Phó chủ tịch FIFA.

Montagliani đã cân nhắc khả năng tranh cử. CONCACAF dưới sự điều hành của ông phản đối kế hoạch gọi vốn tư nhân của Infantino, nhưng không đối đầu quyết liệt như UEFA. Cách tiếp cận mềm mỏng giúp Montagliani có thể nhận được sự ủng hộ từ châu Âu mà không khiến các liên đoàn ngoài khu vực cảm thấy FIFA tiếp tục bị UEFA chi phối.

Đây là lợi thế quan trọng. Cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA không chỉ được quyết định bởi danh tiếng hay năng lực quản lý. Ứng viên phải xây dựng được liên minh đủ rộng giữa sáu liên đoàn châu lục.

Montagliani hiểu rõ bộ máy FIFA, có quan hệ sâu rộng và không gắn quá chặt với cuộc đối đầu giữa Infantino và UEFA.

Montagliani hiểu rõ bộ máy FIFA, có quan hệ sâu rộng và không gắn quá chặt với cuộc đối đầu giữa Infantino và UEFA. Nếu các bên cần một gương mặt có khả năng hàn gắn tổ chức, ông có thể là lựa chọn phù hợp nhất.

Aleksander Ceferin cũng được nhắc tới. Chủ tịch UEFA là một trong những người chỉ trích Infantino mạnh mẽ nhất và từng tẩy chay trận chung kết World Cup 2026 sau hàng loạt bất đồng với FIFA. Tuy nhiên, chính vị trí hiện tại có thể khiến Ceferin gặp khó trong việc thuyết phục châu Á, châu Phi hay Nam Mỹ rằng ông không chỉ đại diện cho lợi ích của bóng đá châu Âu.

Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa lại sở hữu mạng lưới hậu thuẫn khác. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á từng là đối thủ trực tiếp của Infantino trong cuộc bầu cử năm 2016 và hiện giữ vai trò Phó chủ tịch cấp cao trong Hội đồng FIFA.

Sheikh Salman phản đối ý tưởng mở rộng World Cup lên 64 đội. AFC cũng công khai chỉ trích cách FIFA tham vấn và đưa ra quyết định trong dự án gọi vốn tư nhân. Kinh nghiệm vận động hành lang cùng ảnh hưởng tại châu Á có thể giúp ông trở lại đường đua sau thất bại cách đây 10 năm.

Quyền lực của Al-Khelaifi

Nasser Al-Khelaifi là cái tên nổi bật nhất nhưng cũng gây tranh luận nhiều nhất.

Chủ tịch PSG đồng thời có ảnh hưởng lớn trong tổ chức đại diện các CLB châu Âu. Một số quan chức bóng đá châu Âu bắt đầu xem Al-Khelaifi là đối thủ đủ sức thách thức Infantino nhờ tiềm lực tài chính, mạng lưới quan hệ và vị thế trong cả bóng đá CLB lẫn lĩnh vực truyền thông.

Tuy nhiên, Al-Khelaifi chưa thể hiện rõ ý định tranh cử. Việc cùng lúc nắm nhiều vai trò cũng làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích. Ông có thể phù hợp hơn với vị trí người đứng sau xây dựng liên minh hoặc lựa chọn ứng viên, thay vì trực tiếp điều hành FIFA.

Chủ tịch UEFA, Ceferin (phải) là một trong những người chỉ trích Infantino mạnh mẽ nhất và từng tẩy chay trận chung kết World Cup 2026 sau hàng loạt bất đồng với FIFA.

BBC còn đặt Mattias Grafström vào nhóm có thể kế nhiệm. Tổng thư ký FIFA hiểu rõ hoạt động nội bộ và có thể trở thành phương án duy trì sự ổn định trong trường hợp Infantino rời ghế đột ngột.

Dù vậy, việc gắn bó lâu năm với bộ máy hiện tại vừa là lợi thế, vừa là điểm yếu của Grafström. Nếu các liên đoàn muốn một cuộc cải tổ thực sự, một nhân vật đại diện cho tính kế thừa khó tạo được sức hút như ứng viên đến từ bên ngoài. Grafström cũng được nhắc đến trong danh sách những người có thể tham gia cuộc đua nếu FIFA bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực.

Lise Klaveness, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy, là một phương án khác. Bà thuộc nhóm lãnh đạo phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Infantino và được biết đến với quan điểm về minh bạch, nhân quyền cũng như cải cách quản trị. Tuy nhiên, Klaveness sẽ phải vượt qua bài toán khó nhất: chuyển hình ảnh của một ứng viên cải cách thành sự ủng hộ thực tế từ các liên đoàn ngoài châu Âu.

Cuộc đua vẫn ở giai đoạn đầu và Infantino chưa bị loại khỏi cuộc chơi. Ông vẫn có thể dựa vào sự ủng hộ tại nhiều khu vực để bảo vệ vị trí.

Tuy nhiên, việc hàng loạt ứng viên tiềm năng được nhắc đến cho thấy quyền lực của Infantino đã bị lung lay. Nếu xuất hiện một nhân vật đủ khả năng kết nối sự phản đối của UEFA với các liên đoàn tại châu Á, châu Phi và châu Mỹ, FIFA có thể chứng kiến cuộc chuyển giao quyền lực lớn nhất kể từ khi Infantino thay Sepp Blatter năm 2016.