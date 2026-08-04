UEFA dọa lập World Cup mới để đối đầu FIFA

UEFA cùng CONCACAF và AFC được cho là đang cân nhắc tổ chức một giải đấu quốc tế đối trọng với World Cup nhằm gây sức ép buộc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phải từ chức.

Gianni Infantino đang chịu sức ép khổng lồ sau khi để lộ kế hoạch bán cổ phần World Cup. Ảnh: Reuters.

Cuộc khủng hoảng quyền lực tại FIFA tiếp tục leo thang khi UEFA cùng nhiều liên đoàn khu vực được cho là đang lên kế hoạch tổ chức một giải đấu quốc tế đối trọng với World Cup nếu Gianni Infantino tiếp tục tại vị.

Theo The Times, các Liên đoàn bóng đá từ châu Âu (UEFA), Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cùng châu Á (AFC) đã hình thành một liên minh nhằm gây sức ép lên Chủ tịch FIFA sau bê bối liên quan đến kế hoạch bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.

Nguồn tin cho biết liên minh này không chỉ cân nhắc lập giải đấu mới mà còn sẵn sàng tẩy chay các cuộc họp của FIFA, từ chối phê chuẩn các quyết định quan trọng để “làm tê liệt” bộ máy điều hành của tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới.

Trung tâm của cuộc đối đầu là dự án Global Nations League, kế hoạch được UEFA xây dựng từ năm 2017 và có thể trở thành giải đấu cạnh tranh trực tiếp với World Cup.

Sức ép dành cho Infantino ngày càng gia tăng sau khi ông buộc phải rút lại đề xuất bán cổ phần World Cup. Kế hoạch này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn thành viên và được xem là nguyên nhân khiến niềm tin đối với ban lãnh đạo FIFA sụt giảm nghiêm trọng.

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) và Liên đoàn Bóng đá Xứ Wales (FAW) đã chính thức rút lại sự ủng hộ dành cho Infantino trước cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vào năm tới.

UEFA trước đó cũng tuyên bố các quốc gia thành viên châu Âu có thể tẩy chay World Cup nếu kế hoạch bán cổ phần được thông qua.

Không dừng lại ở đó, UEFA còn cân nhắc các biện pháp pháp lý. Infantino cùng một số tổ chức và cá nhân liên quan đã nhận được thư yêu cầu bảo toàn toàn bộ tài liệu liên quan đến kế hoạch bán cổ phần World Cup.

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