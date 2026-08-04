Xabi Alonso đau đầu với đội hình 46 cầu thủ

Chelsea đang sở hữu tới 46 cầu thủ đội một, buộc Xabi Alonso phải sớm thanh lọc lực lượng trước mùa giải mới.

Xabi Alonso phải sớm tinh giản lực lượng trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Xabi Alonso chưa bước vào mùa giải chính thức cùng Chelsea nhưng đã đối mặt một bài toán khó: đội hình quá đông. Theo Daily Mail, CLB chủ sân Stamford Bridge hiện có 46 cầu thủ thuộc diện đội một và con số này vẫn có thể tăng trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng.

Việc sở hữu quá nhiều cầu thủ không hẳn là lợi thế, đặc biệt khi Chelsea không dự cúp châu Âu mùa tới. Alonso khó bảo đảm thời gian thi đấu cho tất cả, đồng thời phải duy trì chất lượng tập luyện và sự ổn định trong phòng thay đồ.

Tình trạng quá tải thể hiện rõ ở hàng phòng ngự. Sau khi bổ sung Maxence Lacroix, Chelsea có gần 10 lựa chọn cho vị trí trung vệ. Trevoh Chalobah đã chuyển sang Como, trong khi Axel Disasi và Benoit Badiashile cũng có thể ra đi.

Josh Acheampong được đánh giá cao nhờ khả năng chơi ở nhiều vị trí. Tuy nhiên, vai trò của Aaron Anselmino, Mamadou Sarr hay Tosin Adarabioyo vẫn chưa rõ ràng. Giữ quá nhiều trung vệ không chỉ làm giảm cơ hội thi đấu của từng người mà còn khiến Alonso khó ổn định bộ khung phòng ngự.

Hàng công cũng chật chội không kém. Chelsea đang có Joao Pedro, Nicolas Jackson, Liam Delap, Marc Guiu, Deivid Washington và David Datro Fofana. Việc bổ sung Danny Welbeck càng khiến cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt.

Joao Pedro tạm chiếm ưu thế sau cú hat-trick trong trận giao hữu thắng Western Sydney Wanderers 6-4. Ngược lại, Delap chưa để lại nhiều dấu ấn. Jackson cũng có thể bị bán nếu Chelsea nhận được đề nghị phù hợp.

Vấn đề của Chelsea không nằm ở số lượng lựa chọn, mà ở việc quá nhiều cầu thủ cạnh tranh cho cùng một vị trí. Một đội hình đông chưa chắc có chiều sâu nếu phần lớn thành viên không được xác định vai trò cụ thể.

Alonso cần sớm chia lực lượng thành ba nhóm: bộ khung chính, phương án dự phòng và những người phải ra đi. Quá trình thanh lọc cũng giúp Chelsea giảm quỹ lương, mở đường cho các cầu thủ trẻ và tránh cảnh nhiều người bị bỏ quên trong cả mùa giải.

Sự xuất hiện của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Jordan Henderson hay Welbeck cho thấy Alonso muốn cân bằng một tập thể trẻ. Tuy nhiên, trước khi xây dựng lối chơi, HLV người Tây Ban Nha phải giải quyết nhiệm vụ cấp bách hơn: thu gọn đội hình và trao cho mỗi cầu thủ một vai trò rõ ràng.