Rashford gửi lời chia tay xúc động cho Barcelona

Marcus Rashford khép lại một năm khoác áo Barcelona bằng lời cảm ơn người hâm mộ và đồng đội, sau khi đội bóng xứ Catalonia quyết định không mua đứt anh.

Rashford chấm dứt khả năng tiếp tục thi đấu cho Barca. Ảnh: Reuters.

Marcus Rashford chính thức nói lời tạm biệt Barcelona sau một mùa giải để lại nhiều dấu ấn. Trên trang Instagram cá nhân, tiền đạo người Anh gửi thông điệp tri ân đến CLB, nơi từng giúp anh tìm lại sự tự tin sau giai đoạn sa sút tại Manchester United.

“Tôi rất biết ơn mọi người trong CLB vì đã biến thời gian ở đây trở thành một trải nghiệm tích cực và đáng nhớ. Tôi đã tận hưởng từng khoảnh khắc và sẽ mang theo rất nhiều ký ức đặc biệt. Chúc CLB cùng toàn thể người hâm mộ những điều tốt đẹp nhất và thành công trong mùa giải tới. Visca el Barca”, Rashford viết.

Rashford gia nhập Barcelona ngày 23/7/2025 theo dạng cho mượn từ Manchester United. Sau nhiều mùa giải không duy trì phong độ ổn định tại Old Trafford, cầu thủ sinh năm 1997 được kỳ vọng sẽ hồi sinh tại sân Camp Nou.

Thực tế, anh đã có mùa giải khá ấn tượng với 28 lần đóng góp vào bàn thắng sau 49 trận, cho thấy khả năng hòa nhập tốt trong hệ thống của Barcelona. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro để giữ chân anh.

Sự xuất hiện của những tân binh như Anthony Gordon và Karim Adeyemi cũng khiến cơ hội ở lại Barcelona của Rashford chấm dứt. Dù vậy, cầu thủ người Anh vẫn nhận được sự ủng hộ từ các đồng đội ở Barca.

Raphinha gửi lời chúc: “Chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất”, trong khi Fermin Lopez viết: “Chúng tôi sẽ nhớ cậu, Rashy”.

Sau khi chia tay Barcelona, Rashford sẽ trở lại Manchester United, nơi anh còn hợp đồng đến năm 2028. Tiền đạo 28 tuổi sẽ có cơ hội gây ấn tượng với HLV Michael Carrick trong giai đoạn tiền mùa giải, nếu không anh có thể phải tìm kiếm một bến đỗ mới để vực dậy sự nghiệp.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.

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