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Thể thao

Real Madrid giàu to nhờ bán cầu thủ

  • Thứ sáu, 31/7/2026 06:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Real Madrid thu về khoản tiền khổng lồ từ việc bán các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trong những kỳ chuyển nhượng gần đây.

Nico Paz mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Real.

Theo AS, đội chủ sân Bernabeu đã thu về tổng cộng 196 triệu euro thông qua các thương vụ chuyển nhượng và điều khoản hưởng phần trăm từ những cầu thủ từng khoác áo đội trẻ của CLB. Con số này một lần nữa khẳng định lò La Fabrica không chỉ là nơi sản sinh tài năng mà còn mang lại nguồn doanh thu đáng kể cho "Los Blancos".

Trong số các thương vụ đáng chú ý, Nico Paz gia nhập Como với mức phí 60 triệu euro, trở thành cầu thủ mang về khoản thu lớn nhất cho Real.

Các đội bóng Premier League tỏ ra tích cực trong việc săn đón những tài năng của lò La Fabrica. Victor Munoz, một tài năng trẻ sáng giá khác, cũng trở thành tân binh của Liverpool trong bản hợp đồng trị giá 20 triệu euro.

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Munoz đầu quân Liverpool.

Fulham bỏ ra tổng cộng 50 triệu euro để mang về cặp đôi Cesar Palacios và Gonzalo Garcia từ Real. Tương tự, Bournemouth chấp nhận chi 27,5 triệu euro để chiêu mộ hai tài năng trẻ Alvaro Rodriguez và Alex Jimenez.

Fran Garcia, hậu vệ từng được cả HLV Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa tin dùng, cũng đầu quân cho Real Betis, mang về cho Real số tiền 4 triệu euro.

Việc liên tục tạo ra những cầu thủ đủ sức thi đấu tại các giải đấu hàng đầu châu Âu đã giúp lò La Fabrica duy trì danh tiếng là một trong những học viện bóng đá nổi bật nhất thế giới. Bên cạnh việc bổ sung lực lượng cho đội một, hệ thống đào tạo trẻ của Real còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển tài chính lâu dài của CLB.

Kroos nói gì về cách Real Madrid mua sắm Phát biểu của cựu danh thủ tuyển Đức trên Marca tối 26/7 về các mục tiêu chuyển nhượng hè 2026 của Real Madrid nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo CĐV.

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Duy Luân

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