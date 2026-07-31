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Thể thao

Liverpool chi 100 triệu bảng săn Barcola

  • Thứ sáu, 31/7/2026 05:51 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Để thay thế Mohamed Salah, Liverpool quyết tâm chiêu mộ Bradley Barcola của Paris Saint-Germain ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Bradley Barcola nằm trong tầm ngắm của Liverpool.

Theo The Times, đại diện vùng Merseyside bắt đầu thực hiện các bước đi quyết liệt để sở hữu chữ ký của tuyển thủ Pháp. Dù PSG định giá Barcola lên tới 145 triệu bảng, Liverpool kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận ở mức 100 triệu bảng kèm phụ phí.

Đội chủ sân Anfield cũng đặt ra giới hạn tài chính để thương vụ này không vượt qua con số 125 triệu bảng của Alexander Isak, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ.

Để thuyết phục đối tác, "The Kop" sẽ tham chiếu cấu trúc hợp đồng của Florian Wirtz làm tiền đề đàm phán. Mùa hè năm ngoái, câu lạc bộ từng đồng ý chi trả 100 triệu bảng cùng 16 triệu bảng phụ phí cho tiền vệ người Đức.

Việc áp dụng mô hình tài chính tương tự được xem là phương án khả thi để đội bóng của huấn luyện viên Andoni Iraola cân bằng ngân sách mà vẫn sở hữu mục tiêu ưu tiên.

Thực tế, Liverpool từng cân nhắc chiêu mộ Barcola với giá 75 triệu bảng vào năm ngoái, sau đó quyết định rút lui để đảm bảo cơ hội phát triển cho tài năng trẻ Rio Ngumoha. Tuy nhiên, sự ra đi của Salah tạo ra một khoảng trống lớn trên hàng công, buộc câu lạc bộ phải tái khởi động thương vụ.

Tuyển thủ Pháp hiện được xem là mảnh ghép hoàn hảo để tăng cường sức mạnh tấn công cho đội chủ sân Anfield trong kỷ nguyên mới.

Cách Salah tạm biệt CĐV Liverpool Đêm 24/5, Mohamed Salah quỳ xuống cảm ơn người hâm mộ trên khán đài trong trận cuối cùng khoác áo Liverpool.

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