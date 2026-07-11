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Thể thao World Cup 2026

PSG lên kế hoạch chiêu mộ Ferran Torres

  • Thứ bảy, 11/7/2026 20:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Paris Saint Germain thăm dò khả năng chiêu mộ Ferran Torres trong bối cảnh tương lai của Bradley Barcola tại sân Parc des Princes chưa rõ ràng.

Torres lọt vào tầm ngắm của PSG. Ảnh: Reuters.

Theo L'Equipe, PSG bắt đầu tìm hiểu về Ferran Torres trong những tuần gần đây. Tiền đạo thuộc biên chế Barcelona được HLV Luis Enrique và bộ phận thể thao của đội bóng thủ đô nước Pháp đánh giá cao.

Động thái của PSG được xem là bước chuẩn bị cho khả năng Bradley Barcola rời CLB trong hè này. Quá trình đàm phán gia hạn với tuyển thủ Pháp kéo dài nhiều tháng nhưng tạm đình trệ khi cầu thủ dự World Cup 2026 tại Mỹ.

Barcola còn hai năm hợp đồng với PSG. Nhà đương kim vô địch Champions League định giá cầu thủ chạy cánh này khoảng 150 triệu euro. Liverpool, Arsenal và Bayern Munich đều đang theo dõi tình hình của cựu cầu thủ Lyon.

Nếu Barcola ra đi, Ferran Torres là một trong những phương án được PSG cân nhắc. Chân sút 26 tuổi còn hợp đồng với Barcelona đến năm 2027 và vừa trải qua mùa giải ghi 16 bàn sau 33 trận tại La Liga.

Torres không có phong cách tương đồng hoàn toàn với Barcola. Tuyển thủ Tây Ban Nha có xu hướng chơi gần khung thành và đảm nhận vai trò trung phong, trong khi Barcola phát huy tốt nhất khả năng khi xuất phát từ hành lang cánh.

Hiện Torres cùng tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026. Rạng sáng 11/7, anh vào sân từ phút 55 trong chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở tứ kết. Kết quả này giúp "La Roja" giành quyền vào bán kết gặp Pháp.

Song song với thương vụ Torres, PSG cũng tập trung vào Maghnes Akliouche của Monaco và Yan Diomande thuộc RB Leipzig. Đội bóng Paris cần bổ sung hàng công sau khi bán Goncalo Ramos cho AC Milan, trong khi Lee Kang-in có khả năng chuyển đến Atletico Madrid.

Theo truyền thông Pháp, PSG chưa đưa ra đề nghị chính thức dành cho Torres. Việc theo đuổi tiền đạo Barcelona nhiều khả năng phụ thuộc vào tương lai của Barcola và những biến động trên hàng công trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng hè.

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Đào Trần

Torres Sergio Ramos Ferran Torres PSG Pháp Tây Ban Nha Paris Saint Germain

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

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