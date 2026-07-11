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Thể thao World Cup 2026

Dây buộc tóc của Haaland 'cháy hàng' dịp World Cup 2026

  • Thứ bảy, 11/7/2026 18:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dây buộc tóc được Erling Haaland sử dụng tại World Cup 2026 nhanh chóng bán hết khi tiền đạo Na Uy liên tục gây chú ý trên sân cỏ.

Sức hút của Haaland tại World Cup 2026 là rất lớn. Ảnh: Reuters.

Sức hút khổng lồ của Erling Haaland tại World Cup 2026 đã lan rộng ngoài phạm vi những bàn thắng. Một món phụ kiện nhỏ được chân sút tuyển Na Uy sử dụng trong các trận đấu cũng tạo nên cơn sốt với người hâm mộ.

Theo Tospo Web, Haaland thường xuyên thay đổi màu dây buộc tóc để phù hợp trang phục thi đấu của tuyển Na Uy. Từ đầu World Cup, đội bóng Bắc Âu sử dụng các mẫu áo với tông màu đỏ, đen và trắng. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City cũng lựa chọn dây buộc tóc có màu tương ứng. Chi tiết này nhanh chóng được người hâm mộ phát hiện. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV thừa nhận họ bắt đầu chú ý đến màu dây buộc tóc của Haaland mỗi khi tuyển Na Uy ra sân.

Sản phẩm được Haaland sử dụng thuộc thương hiệu KKNEKKI. Thương hiệu ra đời tại Hàn Quốc năm 1978 và hiện được điều hành bởi Bon Dep, một công ty của Na Uy. KKNEKKI còn tung ra phiên bản hợp tác đặc biệt gồm những màu sắc do chính Haaland lựa chọn. Bộ sản phẩm được niêm yết với giá 28 euro. Tuy nhiên, toàn bộ đã bán hết trên cửa hàng trực tuyến chính thức và chưa có thời điểm tái mở bán.

"Nhanh chóng bán lại dây buộc tóc của Haaland đi", một CĐV Nhật Bản viết. Người khác chia sẻ: "Tôi vừa nghĩ mình muốn mua thì phát hiện sản phẩm đã hết hàng. Cũng chẳng bất ngờ".

Cơn sốt phụ kiện diễn ra trong bối cảnh Haaland là một trong những gương mặt nổi bật nhất World Cup 2026. Tiền đạo tuyển Na Uy đã ghi 7 bàn từ đầu giải, góp công lớn giúp đội nhà tiến sâu đến tứ kết và chuẩn bị cho màn đối đầu với tuyển Anh vào rạng sáng 12/7.

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Đào Trần

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