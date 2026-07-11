Haaland là ác mộng với thủ môn tuyển Anh

Lịch sử đối đầu Erling Haaland và Jordan Pickford thu hút sự chú ý trước màn so tài giữa Na Uy và tuyển Anh tại tứ kết World Cup 2026.

Haaland là cơn ác mộng với Jordan Pickford. Ảnh: Reuters.

Tại Premier League, Haaland và Pickford đã chạm trán 6 lần. Tiền đạo của Man City thực hiện tổng cộng 18 cú dứt điểm về phía khung thành Everton, trong đó có 10 lần đưa bóng trúng đích và ghi tới 7 bàn. Trung bình, Haaland chỉ cần 2,57 cú sút để ghi một bàn vào lưới Pickford, hoặc 1,43 cú sút trúng đích để chuyển hóa thành bàn thắng.

Những con số này khiến giới chuyên môn đánh giá Haaland sẽ tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với hàng thủ tuyển Anh. Dù vậy, cựu trung vệ Rio Ferdinand tin rằng Pickford hoàn toàn có thể tạo nên khác biệt nếu duy trì phong độ như ở trận gặp Mexico tại vòng 16 đội.

"Pickford chắc chắn hiểu rất rõ những thống kê này. Điều đó có thể giúp cậu ấy tập trung hơn và tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc hiện tại", Ferdinand nhận định.

Bên cạnh đó, huyền thoại của MU cũng dành nhiều lời khen cho Haaland. Theo Ferdinand, chân sút người Na Uy đang sở hữu hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc tại World Cup 2026 khi đã ghi 7 bàn sau 18 cú dứt điểm, trở thành cầu thủ có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn cao nhất trong cuộc đua Vua phá lưới, vượt Lionel Messi (khoảng 11%).

Ferdinand cho rằng Haaland luôn duy trì sự tập trung tuyệt đối và chỉ chờ khoảnh khắc cơ hội xuất hiện để kết liễu đối thủ. Tuy nhiên, ông vẫn đặt niềm tin Pickford sẽ là người có thể ngăn cản một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.