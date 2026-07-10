Tuyển Tây Ban Nha hay nhất không nằm ở Yamal

Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Luis Milla tin "La Roja" đang tiến gần đến phiên bản hoàn thiện nhất dưới thời HLV Luis de la Fuente và đủ sức vượt qua Bỉ để tiến vào bán kết World Cup.

Lamine Yamal là ngôi sao của tuyển Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha bước vào trận tứ kết World Cup 2026 gặp Bỉ với vị thế của một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Sau 5 trận, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente không chỉ thuyết phục bằng kết quả mà còn cho thấy sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát bóng, phòng ngự và tính hiệu quả trong những thời điểm quyết định.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, cựu tiền vệ Luis Milla, thành viên tuyển Tây Ban Nha, tin rằng đội bóng hiện tại tiến bộ qua từng trận. Theo ông, đó mới là tín hiệu đáng mừng nhất trước màn so tài với tuyển Bỉ.

"Tôi thấy một đội tuyển thi đấu rất gắn kết, tổ chức tốt và phòng ngự rất chắc chắn. Họ sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, cùng hiểu bóng đá theo một cách giống nhau. Điều quan trọng là Tây Ban Nha vẫn đang tiến bộ sau mỗi trận đấu. Đó là lý do tôi tin họ là đội được đánh giá cao hơn trước cuộc đối đầu với Bỉ", Milla nhận định.

Bản sắc giúp Tây Ban Nha khác biệt

Nếu phải chỉ ra yếu tố quan trọng nhất của Tây Ban Nha hiện nay, Luis Milla không nhắc ngay đến Yamal hay những cá nhân nổi bật khác. Theo ông, sức mạnh của "La Roja" đến từ việc đội tuyển vẫn giữ được bản sắc tạo nên thời kỳ thống trị giai đoạn 2008-2012.

Ông cho rằng đã nhiều năm trôi qua, thế hệ cầu thủ cũng thay đổi hoàn toàn, nhưng cách chơi của Tây Ban Nha gần như không đổi. Đó là thứ bóng đá dựa trên kiểm soát, tư duy chiến thuật và khả năng phối hợp tập thể, được hình thành từ hệ thống đào tạo trẻ rồi duy trì xuyên suốt ở các CLB.

Theo Milla, đây chính là bí quyết giúp bóng đá Tây Ban Nha liên tục sản sinh những cầu thủ có cùng nền tảng tư duy chơi bóng, bất kể họ thuộc thế hệ nào.

"Tôi nghĩ bí quyết nằm ở sự kế thừa. Các học viện, từ CLB lớn đến CLB nhỏ, đều đào tạo cầu thủ theo cùng một triết lý trong nhiều năm qua. Chính điều đó giúp bóng đá Tây Ban Nha luôn xuất hiện những mẫu cầu thủ phù hợp với lối chơi của đội tuyển quốc gia", cựu danh thủ từng khoác áo Barcelona và Real Madrid nói.

Luis Milla tin sức mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha nằm ở bản sắc, không chỉ ở Lamine Yamal.

Không phải ngẫu nhiên Tây Ban Nha luôn nằm trong nhóm đội tuyển có khả năng kiểm soát trận đấu tốt nhất thế giới. Với Milla, đó không còn là thành quả của một vài ngôi sao, mà là kết quả của cả hệ thống bóng đá được xây dựng trong nhiều thập niên.

Cựu danh thủ 60 tuổi cũng đánh giá rất cao công việc của HLV Luis de la Fuente. Theo ông, điều đầu tiên nhà cầm quân này tạo dựng không phải sơ đồ chiến thuật mà là một tập thể đoàn kết.

"Điều quan trọng nhất là Tây Ban Nha đang chơi như một gia đình. Ngay từ đầu, HLV Luis de la Fuente đã đặt sự gắn kết của tập thể lên trên hết."

Sau khi xây dựng được nền tảng ấy, đội tuyển mới phát huy tối đa chất lượng của những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt như Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal hay Mikel Merino.

Không chỉ Yamal mới tạo ra khác biệt

Luis Milla đặc biệt nhấn mạnh chiều sâu đội hình của Tây Ban Nha. Theo ông, điểm mạnh của "La Roja" không nằm ở 11 cầu thủ đá chính mà còn ở những phương án dự bị luôn sẵn sàng thay đổi cục diện trận đấu.

Ông lấy chính trận đấu gần nhất làm ví dụ. Những điều chỉnh của HLV De la Fuente mang lại hiệu quả tức thì và Mikel Merino trở thành nhân tố tạo bước ngoặt.

Luis Milla tin sức mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha nằm ở bản sắc, không chỉ ở Lamine Yamal.

Theo Milla, tiền vệ của Arsenal, Merino sở hữu khả năng xâm nhập vòng cấm rất tốt, đọc khoảng trống thông minh và luôn biết cách xuất hiện đúng lúc để ghi bàn. Điều đó cho thấy Tây Ban Nha hiện không còn phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất.

Ở chiều ngược lại, Bỉ vẫn là thử thách rất lớn. Đội bóng của HLV Rudi Garcia sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới là Thibaut Courtois.

Dẫu vậy, Milla tin Tây Ban Nha chỉ cần trung thành với lối chơi của mình. Ông cho rằng chìa khóa nằm ở việc đội tuyển phải giữ được cá tính, chủ động kiểm soát thế trận và lựa chọn đúng thời điểm để tăng tốc tấn công. Song song với đó, hàng phòng ngự cũng sẽ đóng vai trò quyết định.

Theo Milla, nhiều người thường chỉ nhắc đến sức mạnh tấn công của Tây Ban Nha, nhưng nền tảng cho thành công lại nằm ở cặp trung vệ. Ông đánh giá hai trung vệ của "La Roja" đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ khi đội bóng phải phòng ngự mà không có bóng.

"Nhiều người nói về bóng đá tấn công của Tây Ban Nha, nhưng theo tôi, chìa khóa lại nằm ở hai trung vệ. Họ tập trung cao độ trong những thời điểm đội bóng phải phòng ngự. Đó có thể sẽ là yếu tố quyết định trước Bỉ", Milla nói.

Bên cạnh đó, Milla cũng chia sẻ góc nhìn về việc hàng loạt ngôi sao đá hỏng phạt đền tại World Cup 2026. Theo ông, sút 11 m luôn là thử thách rất đặc biệt bởi áp lực tâm lý quá lớn.

Một quả phạt đền có thể được thực hiện hoàn hảo trong lúc tập luyện, nhưng khi hàng chục nghìn khán giả cùng hàng triệu người theo dõi qua truyền hình dõi theo, mọi thứ đều thay đổi.

"Nếu ai đó nghĩ sút phạt đền là điều đơn giản thì họ đã nhầm. Áp lực ở World Cup rất khác", cựu thành viên Barcelona và Real Madrid nhấn mạnh.

Với phong độ hiện tại cùng sự trưởng thành qua từng trận, Tây Ban Nha đang có nhiều cơ sở để hướng đến tấm vé bán kết. Tuy nhiên, như Luis Milla nhấn mạnh, điều quan trọng nhất không phải những cái tên trên sân, mà là việc đội tuyển vẫn giữ nguyên bản sắc đã làm nên vị thế của bóng đá Tây Ban Nha suốt nhiều thập niên.