Cái ôm của Yamal cho Ronaldo gây xúc động sau trận đấu

Khoảnh khắc Lamine Yamal tiến đến an ủi Cristiano Ronaldo sau tiếng còi mãn cuộc trận Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Cái ôm của Yamal dành cho Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Ngay sau khi trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026 rạng sáng 7/7, các cầu thủ "La Roja" vỡ òa trong niềm vui giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, thay vì hòa mình vào màn ăn mừng cùng đồng đội, Yamal lập tức tiến về phía Ronaldo, người vừa trải qua thất bại cay đắng và dừng bước tại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Ngôi sao trẻ của Barcelona chủ động ôm và động viên đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha như một lời tri ân dành cho một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Hành động của Yamal nhanh chóng được truyền thông và người hâm mộ ca ngợi, coi đó là biểu tượng của sự tôn trọng giữa hai thế hệ cầu thủ.

Ronaldo ra mắt World Cup vào năm 2006, thời điểm Yamal còn chưa chào đời (năm 2007). Việc cả hai cùng góp mặt trên sân khấu World Cup và trở thành đối thủ ở vòng 16 đội đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu năm nay. Yamal cũng từng thừa nhận Ronaldo là thần tượng thời thơ ấu của mình.

Giải đấu năm 2026 là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo. Trong khi đó, đây lại là lần đầu tiên Yamal dự World Cup. Khoảnh khắc ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha tri ân Ronaldo được xem là sự chuyển giao thế hệ, khi một huyền thoại dần khép lại hành trình, còn một ngôi sao mới bắt đầu viết nên lịch sử của riêng mình.

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