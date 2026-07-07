Biểu cảm của Ronaldo khi khép lại World Cup 2026

Cristiano Ronaldo có màn trình diễn mờ nhạt trước Tây Ban Nha, rồi lặng lẽ đứng giữa sân như muốn níu giữ những khoảnh khắc của kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp.

Biểu cảm của Ronaldo khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Rạng sáng 7/7, Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026 sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha. Đó là trận đấu mà Cristiano Ronaldo gần như bị hàng thủ đối phương vô hiệu hóa, khép lại một đêm đáng quên với đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha.

Chơi trọn 90 phút, Ronaldo chỉ tạo ra 1 cơ hội, tung ra 3 cú sút nhưng không ghi bàn. Anh có vỏn vẹn 19 lần chạm bóng trong cả trận và chỉ 3 lần xuất hiện trong vùng cấm đối phương. Những con số cho thấy sự lép vế của chân sút 41 tuổi trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Tây Ban Nha.

Điểm nhấn lớn nhất lại đến sau tiếng còi mãn cuộc. Trái với hình dung của nhiều người về một Ronaldo bật khóc khi khép lại hành trình World Cup, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ lặng im.

Anh đứng giữa sân, chậm rãi đưa mắt nhìn bốn phía khán đài với vẻ mặt đầy suy tư, như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc cuối cùng của giải đấu. Dù nhiều phóng viên vây quanh chờ phỏng vấn, Ronaldo không dừng lại mà lặng lẽ tận hưởng những giây phút hiếm hoi còn sót lại ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo.

Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X và tạo nên nhiều cảm xúc trái ngược. Một tài khoản viết: "Không một người yêu bóng đá nào muốn chứng kiến hình ảnh này, bất kể họ cổ vũ đội nào hay có sự kình địch ra sao".

Trong khi đó, tài khoản Timoatonai bày tỏ: "Chúng tôi tự hào về anh vì tất cả những gì anh đã làm cho tuyển Bồ Đào Nha. Có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một cầu thủ như Ronaldo. Mãi mãi là huyền thoại của chúng tôi".

Tài khoản United Pulse cũng gửi lời tri ân: "Vẫn là một trong những cầu thủ Bồ Đào Nha vĩ đại nhất mọi thời đại. Cảm ơn anh vì tất cả những ký ức".

Ở chiều ngược lại, cũng có những ý kiến chỉ trích màn trình diễn của toàn đội, cho rằng Ronaldo đã không nhận được đủ sự hỗ trợ từ các đồng đội trong ngày Bồ Đào Nha nói lời chia tay World Cup 2026. Hình ảnh đội trưởng lặng người giữa sân vì thế có thể trở thành một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất của giải đấu.

Ronaldo 'gây sự' với phóng viên ở World Cup Rạng sáng 6/7, Cristiano Ronaldo đã có buổi phỏng vấn đáng chú ý trước trận đấu với Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup 2026.