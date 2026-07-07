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Thể thao World Cup 2026

Thua Tây Ban Nha, Ronaldo khép lại sự nghiệp tại World Cup

  • Thứ ba, 7/7/2026 01:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Rạng sáng 7/7, Cristiano Ronaldo chơi trận cuối cùng tại giải vô địch thế giới khi Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 16 đội.

Có lẽ đây là lời chia tay mà không người hâm mộ Cristiano Ronaldo nào mong muốn. Tại Dallas, Bồ Đào Nha gục ngã 0-1 trước Tây Ban Nha bởi bàn thắng ở phút bù giờ của Mikel Merino, khép lại hành trình World Cup 2026 và cũng là lần cuối cùng siêu sao 41 tuổi xuất hiện ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.

Ronaldo đã chiến đấu như cách anh vẫn luôn làm suốt hơn hai thập kỷ. Anh không ngừng di chuyển, tranh chấp và tìm kiếm cơ hội trước hàng phòng ngự kỷ luật của Tây Ban Nha. Cú dứt điểm trong hiệp một hay những pha không chiến quen thuộc đều thể hiện khát khao cháy bỏng của một huyền thoại chưa bao giờ chấp nhận đầu hàng. Nhưng trước một Tây Ban Nha quá chắc chắn, đội bóng vừa lập kỷ lục 6 trận liên tiếp giữ sạch lưới tại World Cup, mọi nỗ lực của CR7 đều trở nên vô nghĩa.

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Ronaldo ngấn lệ sau trận đấu cuối cùng tại World Cup.

Khi tất cả đã nghĩ đến hiệp phụ, Merino xuất hiện đúng lúc để ghi bàn thắng định mệnh. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung đã xóa tan giấc mơ của cả Bồ Đào Nha. Những phút cuối, Ronaldo chỉ biết bất lực nhìn cú đánh đầu của Bernardo Silva bay vọt xà, trước khi tiếng còi mãn cuộc chính thức khép lại cuộc phiêu lưu của "Seleccao".

Ronaldo rất buồn và đã khóc, nhưng anh có thể tự hào về những gì đã cống hiến trong 6 kỳ World Cup vừa qua. Từ cậu bé Madeira đến biểu tượng của bóng đá thế giới, CR7 đã viết nên một hành trình phi thường mà khó ai có thể lặp lại.

Dù chưa từng chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá, di sản của Cristiano Ronaldo sẽ luôn vượt xa những con số và danh hiệu. Còn với Tây Ban Nha, chiến thắng này đưa họ tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục thế giới. Đối thủ chờ "La Roja" ở tứ kết là Mỹ hoặc Bỉ.

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Huy Trưởng

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  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

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