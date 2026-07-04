Yamal 'đe dọa' Bồ Đào Nha bằng kỷ lục khủng

Tái lập kỷ lục của huyền thoại Jay-Jay Okocha, Lamine Yamal hiện là cái tên đáng chú ý nhất trên hàng công Tây Ban Nha mà Bồ Đào Nha phải dè chừng.

Yamal đang trở thành một trong những cái tên gây ấn tượng tại World Cup 2026 khi thiết lập thông số kỹ thuật ấn tượng nhất trong gần ba thập kỷ qua. Theo dữ liệu thống kê, ngôi sao 18 tuổi đạt trung bình 12 pha rê bóng mỗi 90 phút thi đấu.

Đây là thành tích tốt nhất của một cầu thủ (chơi tối thiểu 200 phút) tại một kỳ World Cup, kể từ khi huyền thoại Okocha xác lập con số tương tự vào năm 1998.

Sự bùng nổ của ngôi sao thuộc biên chế Barcelona được chứng minh qua 4 lần ra sân tại giải đấu năm nay. Không chỉ dẫn đầu về khả năng đột phá, Yamal còn đóng góp 1 pha lập công trong trận thắng 4-0 Saudi Arabia hôm 21/6.

Hiệu suất rê bóng thành công của Yamal biến anh trở thành ngòi nổ quan trọng trong sơ đồ tấn công của "La Roja", tạo ra sự đột biến cao từ hành lang cánh.

Thử thách thực sự cho kỷ lục gia trẻ tuổi này sẽ là cuộc chạm trán với Bồ Đào Nha tại vòng 16 đội vào ngày 7/7. Khả năng quấy phá hệ thống phòng ngự của Yamal sẽ là chìa khóa để Tây Ban Nha giải quyết trận đấu trong bối cảnh các đội bóng đang ưu tiên lối chơi chặt chẽ tại vòng loại trực tiếp.

Với phong độ hiện tại, anh hoàn toàn có thể phá vỡ kỷ lục của Okocha nếu tiếp tục duy trì hiệu suất rê bóng trong các trận đấu tới, và góp công giúp "La Roja" tiến sâu ở giải đấu năm nay.

Yamal tự tin khi nhắc đến tuyển Pháp Tối 1/7, đoạn phỏng vấn của Lamine Yamal với Partidazo COPE trước thềm cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Áo thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 nhanh chóng nhận được sự chú ý trên X.