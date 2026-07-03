Biểu cảm của em trai Yamal hút triệu view

Khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc của cậu em trai 3 tuổi Keyne khiến mạng xã hội bùng nổ, còn Lamine Yamal thừa nhận: “Thằng bé như con trai tôi”.

Rạng sáng 3/7, chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước Áo ở vòng 1/16 World Cup 2026 không chỉ ghi dấu bằng màn trình diễn thuyết phục trên sân, mà còn tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng yêu nhất giải đấu.

Nhân vật được nhắc đến nhiều sau trận lại không phải các cầu thủ, mà là Keyne, cậu em trai mới 3 tuổi của Lamine Yamal.

Trên khán đài, Keyne bùng nổ cảm xúc sau bàn ấn định tỷ số của Oyarzabal ở phút 88. Cậu bé nhảy cẫng, reo hò và ăn mừng đầy phấn khích bên cha mẹ.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận thích thú từ người hâm mộ.

Mạng xã hội ngay lập tức ngập tràn bình luận về “ngôi sao nhí” này. Không ít CĐV gọi Keyne là “một meme biết đi”, trong khi nhiều người khẳng định khoảnh khắc cậu bé ăn mừng là điểm nhấn dễ thương nhất của trận đấu giữa Tây Ban Nha và Áo.

Trong buổi họp báo sau trận, Yamal cũng không giấu được sự xúc động khi được hỏi về cậu em trai. Tài năng 18 tuổi của Barcelona chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: “Thằng bé như con trai tôi vậy, tôi rất yêu nó.”

Keyne vốn không còn là gương mặt xa lạ với người hâm mộ của Yamal. Cậu thường xuyên xuất hiện trong các video do chính ngôi sao tuyển Tây Ban Nha hoặc mẹ anh, Sheila Ebana, đăng tải. Những màn nhảy múa, vui đùa của hai anh em luôn nhận được sự yêu thích từ cộng đồng mạng.

Kể từ khi Keyne chào đời vào tháng 9/2022, hai anh em gần như không rời nhau. Cậu bé cũng nhiều lần có mặt trên sân để chia vui cùng Yamal sau những danh hiệu lớn như La Liga, Cúp Nhà vua và EURO.

Với sức hút đặc biệt của mình, Keyne đang trở thành một trong những hình ảnh được yêu thích nhất tại World Cup 2026.

Tây Ban Nha ấn định tỷ số 3-0 trước Áo Rạng sáng 3/7, Mikel Oyarzabal hoàn tất cú đúp bằng bàn ấn định chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước tuyển Áo ở vòng 32 đội World Cup 2026.