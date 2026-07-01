Yamal tuyên bố sẽ vô địch World Cup 2026

Lamine Yamal tự tin khẳng định Tây Ban Nha sẽ lên ngôi tại World Cup 2026, đồng thời cho rằng "La Roja" không hề kém cạnh tuyển Pháp.

Yamal đang có sự tự tin rất lớn ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Lamine Yamal thể hiện sự tự tin cao độ trước trận gặp Áo ở vòng 1/16 World Cup 2026 khi khẳng định mục tiêu duy nhất của anh là nâng cao chiếc cúp vàng thế giới. Chia sẻ với đài COPE của Tây Ban Nha, tiền đạo 19 tuổi nói: "Khi bước vào bất kỳ giải đấu nào, tôi luôn nghĩ mình sẽ vô địch. Vì thế, tôi tin mình sẽ giành World Cup năm nay."

Ngôi sao của Barcelona cho biết bàn thắng đầu tiên tại một kỳ World Cup là vào lưới Saudi Arabia mang lại cảm xúc đặc biệt nhất trong sự nghiệp. Theo Yamal, World Cup là sân chơi hoàn toàn khác biệt và anh rất hạnh phúc khi có thể trở lại thi đấu sau quãng thời gian gặp vấn đề về thể lực.

Bên cạnh sự tự tin vào cơ hội vô địch, Yamal cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Pháp đang vượt trội so với Tây Ban Nha. Tiền đạo sinh năm 2007 nhận định World Cup chỉ thực sự bắt đầu từ vòng knock-out và không đội tuyển nào xứng đáng được xem là ứng viên số một.

Trước những ý kiến cho rằng Tây Ban Nha chưa thể hiện phong độ tốt nhất ở vòng bảng, Yamal thừa nhận đội bóng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh kết quả mới là yếu tố quan trọng nhất, thay vì chỉ theo đuổi lối chơi đẹp.

Tiền đạo này cũng xác nhận đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng thi đấu trọn vẹn 90 phút nếu được trao cơ hội ở trận đấu với Áo vào ngày 3/7.

Khi được hỏi về áp lực trở thành ngôi sao số một của tuyển Tây Ban Nha, Yamal cho biết anh hiểu sự kỳ vọng của người hâm mộ và xem đó là trách nhiệm của mình. Cầu thủ trẻ tin rằng bản thân đủ khả năng tạo ra khác biệt mỗi khi đội bóng cần, đồng thời mong muốn góp công đưa "La Roja" tiến sâu trên hành trình chinh phục World Cup 2026.

Yamal mở tỷ số cho Tây Ban Nha Ngôi sao Barcelona có mặt đúng lúc, mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha trong trận đấu với Saudi Arabia thuộc lượt hai bảng H World Cup 2026 đêm 21/6.