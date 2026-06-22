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Thể thao World Cup 2026

Rooney ca ngợi Lamine Yamal

  • Thứ hai, 22/6/2026 05:11 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Đêm 21/6, huyền thoại Wayne Rooney dành những lời tán dương cho Lamine Yamal sau màn trình diễn chói sáng giúp Tây Ban Nha đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 4-0.

Yamal mở tỷ số cho Tây Ban Nha Ngôi sao Barcelona có mặt đúng lúc, mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha trong trận đấu với Saudi Arabia thuộc lượt hai bảng H World Cup 2026 đêm 21/6.

Rooney thừa nhận bản thân hoàn toàn bị mê hoặc bởi lối chơi đầy ngẫu hứng và niềm vui mà ngôi sao 18 tuổi mang lại trên sân cỏ. Dù chỉ thi đấu hiệp 1, Yamal vẫn kịp chứng minh tầm ảnh hưởng to lớn lên lối chơi chung của toàn đội.

Cựu tiền đạo Man United nhận định: “Dù còn rất trẻ, Yamal sở hữu sự trưởng thành đáng kinh ngạc và là nguồn cảm hứng tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội”. Sự hiện diện của tiền đạo cánh này giúp dàn sao xứ sở đấu bò tin tưởng vào cơ hội nâng cao chiếc cúp vàng thế giới.

Yamal anh 1

Yamal nhận được lời ca ngợi từ Rooney sau màn trình diễn ấn tượng trước Saudi Arabia.

Bên cạnh sự bùng nổ trong tấn công, cựu tuyển thủ Anh còn đặc biệt ấn tượng với tinh thần hỗ trợ phòng ngự miệt mài của sao trẻ. Việc một cầu thủ lớn sẵn sàng lùi sâu phá bóng đã tạo ra tấm gương tuyệt vời, buộc mọi vị trí khác trên sân phải nỗ lực cống hiến hết mình.

Yamal là người mở điểm cho tuyển Tây Ban Nha ngay từ phút 10. Trong 45 phút có mặt trên sân, tiền đạo của Barcelona dứt điểm trúng đích 2 lần, và một trong số đó đã chuyển hoá thành bàn. Oyarzabal ghi cú đúp, và bàn phản lưới của Tambakti đem về thắng lợi 4-0 cho đại diện châu Âu.

Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng với đoàn quân của HLV Luis de la Fuente. Họ đã nhận về nhiều ngờ vực sau trận hòa đáng thất vọng trước tân binh Cape Verde. 4 bàn vào lưới Saudi Arabia là lời khẳng định vị thế của Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Họ tạm xếp đầu bảng H với 4 điểm, và sẽ gặp Uruguay vào ngày 27/6 tới.

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Trần Lan

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