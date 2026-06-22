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Thể thao World Cup 2026

Hiệu suất đáng kinh ngạc của Oyarzabal

  • Thứ hai, 22/6/2026 05:11 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Đêm 21/6, Mikel Oyarzabal lập cú đúp trong trận thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Saudi Arabia. Anh thiết lập nhiều cột mốc đáng nhớ khi khoác áo ĐTQG.

Oyarzabal nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha Tây Ban Nha nhanh chóng nhân đôi cách biệt trước Saudi Arabia trong trận đấu thuộc lượt hai bảng H World Cup 2026 đêm 21/6.

Trên sân Atlanta, Oyarzabal là người ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo nhanh nhất trong lịch sử World Cup. Anh chỉ mất 24 phút để làm được điều này. Đồng thời, anh đã góp dấu giày vào 21 bàn thắng trong 13 trận gần nhất cho tuyển Tây Ban Nha.

Năm 2024, anh là người ghi bàn quyết định, đem về chức vô địch EURO cho đội tuyển nước nhà. Đến 2025, trong hành trình giành á quân của Tây Ban Nha ở Nations League, anh ghi cú đúp ở tứ kết, có 2 pha kiến tạo ở bán kết, và lập công ở chung kết. Đó là những minh chứng cho hiệu suất đáng nể của cầu thủ 29 tuổi mỗi khi khoác áo đội tuyển.

Oyarzabal anh 1

Oyarzabal ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo sau 24 phút gặp Saudi Arabia.

Tuy vậy, ở trận ra quân World Cup 2026, anh thậm chí không chạm được vào bóng trong 30 phút đầu. Nhiều người thể hiện sự nghi ngờ với Oyarzabal. Họ cho rằng anh là một trong những người mờ nhạt nhất ở trận đấu đáng thất vọng của Tây Ban Nha.

3 lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng khi đối đầu Saudi Arabia đã khẳng định lại khả năng của tiền đạo thuộc biên chế Real Sociedad. Anh nhận giải cầu thủ hay nhất trận và cũng nhận "cơn mưa" lời khen sau khi trận đấu kết thúc.

Đây cũng là chiến thắng quan trọng với tuyển Tây Ban Nha. HLV Luis de la Fuente cùng các học trò đã nhận về không ít chỉ trích sau trận hoà 0-0 trước Cape Verde. Chiến thắng đậm lần này có thể khiến người hâm mộ nhớ lại đây là một đội tuyển hùng mạnh của châu Âu, và họ đã sẵn sàng phô diễn sức mạnh trong phần còn lại của World Cup 2026.

Yamal tỏa sáng trong trận thắng 4-0 của Tây Ban Nha

Đêm 21/6, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal ghi bàn giúp Tây Ban Nha thắng đậm Saudi Arabia ở trận đấu thuộc lượt 2 bảng H.

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Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

Trần Lan

Oyarzabal Mourinho Tây Ban Nha World Cup Saudi Arabia

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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