Hiệu suất đáng kinh ngạc của Oyarzabal

Đêm 21/6, Mikel Oyarzabal lập cú đúp trong trận thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Saudi Arabia. Anh thiết lập nhiều cột mốc đáng nhớ khi khoác áo ĐTQG.

Oyarzabal nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha Tây Ban Nha nhanh chóng nhân đôi cách biệt trước Saudi Arabia trong trận đấu thuộc lượt hai bảng H World Cup 2026 đêm 21/6.

Trên sân Atlanta, Oyarzabal là người ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo nhanh nhất trong lịch sử World Cup. Anh chỉ mất 24 phút để làm được điều này. Đồng thời, anh đã góp dấu giày vào 21 bàn thắng trong 13 trận gần nhất cho tuyển Tây Ban Nha.

Năm 2024, anh là người ghi bàn quyết định, đem về chức vô địch EURO cho đội tuyển nước nhà. Đến 2025, trong hành trình giành á quân của Tây Ban Nha ở Nations League, anh ghi cú đúp ở tứ kết, có 2 pha kiến tạo ở bán kết, và lập công ở chung kết. Đó là những minh chứng cho hiệu suất đáng nể của cầu thủ 29 tuổi mỗi khi khoác áo đội tuyển.

Oyarzabal ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo sau 24 phút gặp Saudi Arabia.

Tuy vậy, ở trận ra quân World Cup 2026, anh thậm chí không chạm được vào bóng trong 30 phút đầu. Nhiều người thể hiện sự nghi ngờ với Oyarzabal. Họ cho rằng anh là một trong những người mờ nhạt nhất ở trận đấu đáng thất vọng của Tây Ban Nha.

3 lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng khi đối đầu Saudi Arabia đã khẳng định lại khả năng của tiền đạo thuộc biên chế Real Sociedad. Anh nhận giải cầu thủ hay nhất trận và cũng nhận "cơn mưa" lời khen sau khi trận đấu kết thúc.

Đây cũng là chiến thắng quan trọng với tuyển Tây Ban Nha. HLV Luis de la Fuente cùng các học trò đã nhận về không ít chỉ trích sau trận hoà 0-0 trước Cape Verde. Chiến thắng đậm lần này có thể khiến người hâm mộ nhớ lại đây là một đội tuyển hùng mạnh của châu Âu, và họ đã sẵn sàng phô diễn sức mạnh trong phần còn lại của World Cup 2026.