Yamal tỏa sáng trong trận thắng 4-0 của Tây Ban Nha

Đêm 21/6, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal ghi bàn giúp Tây Ban Nha thắng đậm Saudi Arabia ở trận đấu thuộc lượt 2 bảng H.

Sau màn khởi đầu chưa thực sự thuyết phục với trận hòa trước Cape Verde, tuyển Tây Ban Nha đã nhanh chóng chứng minh vì sao họ được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup. Thầy trò HLV Luis de la Fuente có màn trình diễn áp đảo trước Saudi Arabia, qua đó kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 12 với 8 chiến thắng và 4 trận hòa.

Sự trở lại của Lamine Yamal trong đội hình xuất phát lập tức tạo ra khác biệt lớn cho hàng công Tây Ban Nha. Ngay từ những phút đầu tiên, tài năng trẻ 18 tuổi đã mang đến tốc độ, sự đột biến và khả năng xuyên phá khiến hàng thủ Saudi Arabia gặp rất nhiều khó khăn. Phút thứ 10, Yamal tận dụng đường chuyền chính xác của Mikel Oyarzabal để dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.

Yamal là cầu thủ U18 đầu tiên trong thế kỷ 21 ghi bàn tại World Cup.

Chưa kịp ổn định tinh thần, đại diện châu Á tiếp tục phải nhận thêm bàn thua. Từ một tình huống phạt góc lộn xộn, hàng thủ Saudi Arabia không thể xử lý dứt khoát và Oyarzabal có mặt đúng lúc để đưa bóng vào lưới, giúp Tây Ban Nha nhân đôi cách biệt.

Cơn ác mộng của Saudi Arabia chưa dừng lại. Phút 23, Oyarzabal hoàn tất cú đúp sau pha phối hợp với Dani Olmo, đưa Tây Ban Nha dẫn trước 3-0 khi trận đấu còn chưa đi hết nửa giờ đồng hồ. Tiền đạo của Tây Ban Nha thậm chí suýt có hat-trick trong hiệp một, nhưng cú tâng bóng kỹ thuật sau sai lầm của thủ môn Mohammed Al-Owais lại đưa bóng tìm đến xà.

Bước sang hiệp hai, Tây Ban Nha tiếp tục duy trì sức ép. Chỉ 5 phút sau giờ nghỉ, Marc Cucurella tung cú sút mạnh khiến Al-Owais phải cản phá, nhưng bóng bật vào người Hassan Altambakti rồi đi thẳng vào lưới, giúp Tây Ban Nha có bàn thắng thứ tư.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, HLV De la Fuente chủ động rút các trụ cột như Yamal, Oyarzabal và Pedri nhằm giữ sức cho chặng đường phía trước. Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn tạo thêm nhiều cơ hội, trong đó Ferran Torres hai lần bỏ lỡ đáng tiếc, một lần bị VAR từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.