Indonesia tỉnh mộng trước Việt Nam

Trận thua trước Việt Nam không chỉ khiến Indonesia trả giá về điểm số, mà còn phơi bày khoảng cách giữa sự tự tin và tâm lý xem thường đối thủ.

Thất bại 0-3 Nam không đơn thuần là một tỷ số bất ngờ với Indonesia. Đó là cú sốc về tâm lý, là lời nhắc rằng trong bóng đá, sự tự tin chỉ có giá trị khi đi kèm năng lực, còn kiêu ngạo thường phải trả giá bằng thất bại chua chát.

Tuyển Việt Nam có chiến thắng hoàn toàn áp đảo trước đội chủ nhà Indonesia. Ảnh: Minh Chiến.

Trước trận đấu, không khó để bắt gặp những bình luận của CĐV Indonesia trên mạng xã hội. “Việt Nam cũng dễ thôi”, “Indonesia không còn ở đẳng cấp AFF”, hay “Việt Nam bất bại vì chỉ gặp đội yếu” là những nhận định xuất hiện với tần suất dày đặc.

Sự tự tin thái quá

Lần gần nhất Indonesia vào chung kết của AFF Cup đã là câu chuyện của 5 năm trước, nhưng nhiều người hâm mộ xứ vạn đảo tin rằng đội tuyển của họ đã vượt khỏi tầm Đông Nam Á. Trong khi ở chiều ngược lại, Việt Nam là nhà đương kim vô địch ASEAN Cup lại bị xem nhẹ.

Điều đáng chú ý là sau trận thua, chính người hâm mộ Indonesia bắt đầu nhìn lại mình. Một bài viết lan truyền mạnh trên tài khoản Seasia Goal thừa nhận đội tuyển Indonesia đã bị Việt Nam áp đảo gần như toàn diện.

Không ít bình luận kêu gọi người hâm mộ “đừng kiêu ngạo”, “hãy tôn trọng đối thủ”, thậm chí thừa nhận Việt Nam đã dạy Indonesia một bài học về kỷ luật và hiệu quả.

Đó là sự thay đổi hiếm thấy, thay vì tiếp tục đổ lỗi cho trọng tài hay yếu tố khách quan, nhiều CĐV chọn cách nhìn thẳng vào thực tế.

HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ khi cất Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải và Văn Hậu trên ghế dự bị. Ảnh: Hoàng Nguyên.

Điều khiến thất bại này trở nên nặng nề là cách Indonesia triển khai lối đá bạc nhược. Họ cầm bóng nhiều hơn, nhưng tấn công thiếu ý tưởng. Hệ thống phòng ngự liên tục để lộ khoảng trống, còn những pha phản công của Việt Nam đều mang tính sát thương cao.

Đội chủ nhà giống như một tập thể giàu năng lượng nhưng thiếu tổ chức, trong khi Việt Nam chơi bình tĩnh, rõ ràng và biết chính xác mình cần làm gì.

Một bình luận từ chính người Indonesia gây chú ý viết rằng: “Tôn trọng đối thủ không mất gì cả. Xem thường đối thủ mới phải trả giá". Đó có lẽ là câu nói phản ánh chính xác nhất tinh thần của trận đấu mà Việt Nam giành trọn cảm tình từ cả khu vực.

Cân bằng giữa tự tin và tự phụ

Dĩ nhiên, bóng đá luôn cần cảm xúc và sự ồn ào của các CĐV trước trận không phải điều bất thường. Đông Nam Á vốn có những cuộc đối đầu giàu tính cạnh tranh giữa Việt Nam, Indonesia, Thái Lan hay Malaysia. Tuy nhiên, ranh giới giữa niềm tin và sự xem thường đối thủ rất mong manh.

Hai Long với màn ăn mừng ngạo nghễ, nhắc nhở Việt Nam mới là nhà đương kim vô địch. Ảnh: Minh Chiến.

Chính trong các cuộc thảo luận sau trận, nhiều CĐV Indonesia nhắc đến một vấn đề lớn hơn: AFF có nên tiếp tục được coi là sân chơi ưu tiên hay chỉ là nơi phát triển cầu thủ trẻ? Đó là cuộc tranh luận đáng giá. Nhưng trước khi nghĩ đến châu Á, mọi đội bóng vẫn cần học cách tôn trọng những đối thủ gần nhất.

Thất bại trước Việt Nam không khép lại hy vọng của Indonesia tại ASEAN Cup 2026. Họ vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu giành kết quả tốt trước Singapore. Nhưng điều quan trọng hơn là bài học về thái độ. Bởi bóng đá không thưởng cho những đội nói nhiều trước trận. Người thắng cuộc chỉ được xác nhận bởi những gì diễn ra trong 90 phút trên sân.

Việt Nam rời Indonesia với ba điểm và ngôi đầu bảng. Còn Indonesia có lẽ rời trận đấu với một bài học đắt giá hơn: không có đội bóng nào trở thành “vua” chỉ bằng những bình luận trên mạng xã hội.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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