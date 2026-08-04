Dấu ấn của Hai Long

Nguyễn Hai Long là cầu thủ xông xáo nhất của tuyển Việt Nam trong trận thắng Indonesia 3-0 trên sân Pakansari tối 3/8 tại bảng A, ASEAN Cup 2026.

Ban tổ chức ASEAN Cup 2026 trao giải thưởng cầu thủ xông xáo nhất trận tuyển Indonesia 0-3 Việt Nam tại bảng A tối 3/8 cho Nguyễn Hai Long, cầu thủ vừa có trận đá chính đầu tiên tại giải.

"Không chỉ tỏa sáng trong từng khoảnh khắc, mà luôn duy trì nguồn năng lượng bền bỉ suốt trận đấu. Với màn trình diễn đầy nhiệt huyết với 1 bàn thắng và hàng loạt tình huống gây áp lực thành công, Hai Long đã được vinh danh là Cầu thủ giàu năng lượng nhất trận đấu", trang chủ giải đấu viết.

Bản đồ nhiệt của Hai Long trận tuyển Indonesia 0-3 Việt Nam. Đồ họa: ASEAN United FC.

Bản đồ nhiệt cho thấy Hai Long chủ yếu hoạt động ở cánh trái bên phần sân của tuyển Indonesia. Trên sân Pakansari, Bogor, tiền vệ 25 tuổi gây ra nhiều khó khăn cho biên phải của "Đại bàng Garuda". Hai Long cũng chính là chủ nhân của bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam. Phút 16, nhận đường chuyền xuyên tuyến của Lê Phạm Thành Long, số 18 mở tốc sang sân đối thủ. Trong tư thế đối mặt thủ môn Nadeo Argawinata, Hai Long bẻ lòng vào góc gần. Bóng đi sệt và nằm gọn trong mành lưới của tuyển Indonesia.

Theo Sofascore, ngôi sao thuộc biên chế CLB Hà Nội có 9/10 đường chuyền chính xác trên sân đối thủ, 1 lần bị phạm lỗi, 1 pha cắt bóng và 4 lần thu hồi bóng.

Không chỉ riêng Hai Long, cả trục trái của tuyển Việt Nam đều ghi dấu ấn trong chiến thắng 3-0 trước Indonesia. Hậu vệ trái Nguyễn Văn Vĩ ghi bàn mở tỷ số và nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất trận. Nguyễn Hoàng Đức có 2 kiến tạo. Trung vệ lệch trái Phạm Xuân Mạnh được chấm điểm cao nhất (7,7) so với hai trung vệ còn lại là Nguyễn Thành Chung (7,3) và Bùi Hoàng Việt Anh (7,2).

Xếp hạng bảng A sau trận tuyển Indonesia 0-3 Việt Nam tối 3/8. Đồ họa: ASEAN United FC.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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