Real Madrid tăng lương, Vinicius vẫn chưa đồng ý

Real Madrid đề nghị Vinicius Junior mức lương khoảng 22 triệu euro mỗi mùa, nhưng con số này vẫn thấp hơn yêu cầu của tiền đạo Brazil.

Real Madrid muốn giữ chân Vinicius.

Real Madrid nối lại đàm phán gia hạn với Vinicius sau World Cup 2026, chấm dứt thời gian dài thương lượng đình trệ.

Theo ESPN, đội chủ sân Bernabeu nâng đề nghị lên khoảng 22 triệu euro mỗi mùa. Dù cao hơn đáng kể so với mức lương hiện tại, con số này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu 30 triệu euro từ phía Vinicius.

Tiền đạo 26 tuổi đang nhận khoảng 17,5 triệu euro mỗi năm. Người đại diện của anh xem đây là hợp đồng quan trọng nhất sự nghiệp và muốn Real Madrid ghi nhận tương xứng những đóng góp của cầu thủ người Brazil.

Vinicius gia nhập Real Madrid năm 2018 và nhanh chóng trở thành trụ cột. Anh từng ghi bàn trong hai trận chung kết Champions League, góp công lớn vào giai đoạn thành công gần đây của đội bóng Tây Ban Nha.

Hợp đồng hiện tại của Vinicius hết hạn vào tháng 6/2027. Nếu không thể gia hạn, Real Madrid có nguy cơ mất anh theo dạng tự do sau mùa giải 2026/27.

Từ tháng 1/2027, Vinicius được quyền đàm phán và ký thỏa thuận sơ bộ với một CLB khác. Arsenal đang theo sát tình hình và được xem là một trong những đội bóng quan tâm đến tuyển thủ Brazil.

Real Madrid vì thế có thể cân nhắc bán Vinicius ngay trong hè 2026 nếu các cuộc đàm phán tiếp tục bế tắc. Đội bóng Hoàng gia không muốn mất trắng một trong những cầu thủ giá trị nhất đội hình.

Vinicius đã trở lại trung tâm huấn luyện Valdebebas hôm 3/8 sau kỳ nghỉ hậu World Cup. Anh hoàn thành các bài kiểm tra y tế và bước vào buổi tập đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho.

Việc nâng đề nghị cho thấy Real Madrid vẫn muốn giữ chân Vinicius. Tuy nhiên, khoảng cách 8 triệu euro mỗi mùa khiến tương lai của anh tại Bernabeu chưa thể sớm được giải quyết.