Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phương án 18 tuổi thay Sesko của MU

  • Thứ năm, 20/11/2025 09:51 (GMT+7)
  • 09:51 20/11/2025

Chido Obi được xem là phương án tiềm năng, hứa hẹn mang đến sức sống mới cho hàng công MU khi Benjamin Sesko vắng mặt.

Amorim được khuyên nên trao cơ hội cho Chido Obi.

Sesko rời sân với chấn thương gối trong trận hòa kịch tính 2-2 trước Tottenham hôm 8/11. Tiền đạo người Slovenia dự kiến nghỉ khoảng một tháng. HLV Ruben Amorim thừa nhận: "Tôi lo lắng về chấn thương vì liên quan tới gối. Chúng tôi cần Ben để đội hình tốt hơn, nhưng hiện chưa thể biết chính xác".

Việc Sesko tạm thời vắng mặt khiến MU chỉ còn Joshua Zirkzee là tiền đạo cắm tự nhiên, mở ra khả năng thay đổi chiến thuật hoặc tìm phương án dự phòng khẩn cấp. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Dwight Yorke khuyên Amorim không nên vội vàng chiêu mộ tân binh tạm thời, mà nên trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Yorke nhấn mạnh: "Amorim cần đầu tư vào những cầu thủ trẻ, tạo cơ hội khi Sesko chấn thương. Nếu đem về một phương án tạm thời, như lịch sử gần đây cho thấy MU khó cải thiện đội hình. Các cầu thủ U23 có sẵn để đảm nhiệm lúc này".

Cựu danh thủ đặc biệt nhắc tới Chido Obi, gia nhập MU từ Arsenal năm 2024. Tiền đạo 18 tuổi người Nigeria có 7 trận ra sân ở Premier League mùa trước và hiện chơi cho đội U23. Yorke cho rằng Obi có thể thay thế Sesko tạm thời, giúp đội duy trì nhịp thi đấu và tận dụng cơ hội cho cầu thủ trẻ.

MU sẽ trở lại Premier League vào ngày 24/11 với trận gặp Everton. Trong bối cảnh lịch thi đấu giai đoạn cuối năm trở nên căng thẳng, HLV Amorim rõ ràng cần thêm phương án dự phòng để làm dày đội hình.

Mức giá để MU sở hữu Joao Gomes

MU chuẩn bị tăng cường tuyến giữa khi nhắm tới Joao Gomes để thay thế Casemiro với mức giá rơi vào khoảng 44 triệu bảng.

19:36 18/11/2025

Sancho chọn xong bến đỗ mới

Jadon Sancho đứng trước khả năng chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng sau khi hết hạn hợp đồng với MU.

18:41 18/11/2025

Cú sốc với Sesko

Tiền đạo Benjamin Sesko có thể vắng mặt đến 6 trận đấu kế tiếp của MU do chấn thương đầu gối.

09:12 18/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Chido Obi thay Sesko Sesko Chido Obi MU

    Đọc tiếp

    Do tan bao cua mon the thao moi khai sinh hinh anh

    Độ tàn bạo của môn thể thao mới khai sinh

    2 giờ trước 19:30 21/11/2025

    0

    Australia vừa khai sinh môn thể thao mới có tên "Runnation" và chỉ trong vài giờ, đoạn video ghi lại những màn đối đầu đầu tiên thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

    HLV Thach Bao Khanh nghi PVF-CAND? hinh anh

    HLV Thạch Bảo Khanh nghỉ PVF-CAND?

    2 giờ trước 19:15 21/11/2025

    0

    HLV Thạch Bảo Khanh nhiều khả năng rời ghế nóng PVF-CAND khi V.League 2025/26 chưa đi được nửa chặng đường.

    Ramos gio ra sao hinh anh

    Ramos giờ ra sao

    2 giờ trước 19:00 21/11/2025

    0

    Trung vệ Sergio Ramos chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Monterrey khi sắp bước sang tuổi 40.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý