Phương án 18 tuổi thay Sesko của MU

Chido Obi được xem là phương án tiềm năng, hứa hẹn mang đến sức sống mới cho hàng công MU khi Benjamin Sesko vắng mặt.

Amorim được khuyên nên trao cơ hội cho Chido Obi.

Sesko rời sân với chấn thương gối trong trận hòa kịch tính 2-2 trước Tottenham hôm 8/11. Tiền đạo người Slovenia dự kiến nghỉ khoảng một tháng. HLV Ruben Amorim thừa nhận: "Tôi lo lắng về chấn thương vì liên quan tới gối. Chúng tôi cần Ben để đội hình tốt hơn, nhưng hiện chưa thể biết chính xác".

Việc Sesko tạm thời vắng mặt khiến MU chỉ còn Joshua Zirkzee là tiền đạo cắm tự nhiên, mở ra khả năng thay đổi chiến thuật hoặc tìm phương án dự phòng khẩn cấp. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Dwight Yorke khuyên Amorim không nên vội vàng chiêu mộ tân binh tạm thời, mà nên trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Yorke nhấn mạnh: "Amorim cần đầu tư vào những cầu thủ trẻ, tạo cơ hội khi Sesko chấn thương. Nếu đem về một phương án tạm thời, như lịch sử gần đây cho thấy MU khó cải thiện đội hình. Các cầu thủ U23 có sẵn để đảm nhiệm lúc này".

Cựu danh thủ đặc biệt nhắc tới Chido Obi, gia nhập MU từ Arsenal năm 2024. Tiền đạo 18 tuổi người Nigeria có 7 trận ra sân ở Premier League mùa trước và hiện chơi cho đội U23. Yorke cho rằng Obi có thể thay thế Sesko tạm thời, giúp đội duy trì nhịp thi đấu và tận dụng cơ hội cho cầu thủ trẻ.

MU sẽ trở lại Premier League vào ngày 24/11 với trận gặp Everton. Trong bối cảnh lịch thi đấu giai đoạn cuối năm trở nên căng thẳng, HLV Amorim rõ ràng cần thêm phương án dự phòng để làm dày đội hình.