Barcelona gây bất ngờ với Cancelo

Barcelona xem xét tuyển mộ hậu vệ João Cancelo trong bối cảnh hàng thủ bị sứt mẻ.

Barcelona muốn có Cancelo.

Nhà báo Fabrizio Romano cho biết Barcelona liên hệ với đại diện của cầu thủ sinh năm 1994 trong những giờ qua để thảo luận về tính khả thi của thương vụ. Barca nghiêm túc cân nhắc phương án tái hợp với hậu vệ từng khoác áo đội bóng ở giai đoạn 2023-2024.

Ở tuổi 31, Cancelo vẫn là tuyển thủ quốc gia Bồ Đào Nha. Anh được cho là sẵn sàng trở lại các giải đấu hàng đầu châu Âu để tìm lại phong độ đỉnh cao.

Sau khi gia nhập Al Hilal vào mùa hè vừa qua, Cancelo dính chấn thương gân khoeo và phải nghỉ thi đấu nhiều tháng. Ngoài ra, việc HLV Simone Inzaghi không đăng ký Cancelo cho giai đoạn lượt về Saudi Pro League xem như đặt dấu chấm hết cho hậu vệ này tại Al Hilal.

Trong bối cảnh đó, việc hai bên đi đến quyết định chia tay sớm được xem là giải pháp hợp lý cho cả CLB lẫn cầu thủ.

Về phía Barcelona, đội bóng xem xét tuyển mộ thêm hậu vệ sau khi Andreas Christensen bị rách bán phần dây chằng chéo trước đầu gối trái. Theo quy định, Barca có thể sử dụng 40% quỹ lương dành cho Christensen để đăng ký Cancelo.

Ngoài Barcelona, Inter Milan tại Serie A cũng được xem là điểm đến tiềm năng của Cancelo.

