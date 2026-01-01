Chuyện gì xảy ra với Cunha

Người hâm mộ MU bức xúc với hành động phản ứng của Matheus Cunha sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Wolves rạng sáng 31/12.

Cunha có hành động phản ứng với CĐV MU sau trận.

"Quỷ đỏ" chỉ giành được 1 điểm trước đội bóng yếu nhất Premier League mùa này. Trước khi hành quân tới Old Trafford, Wolves mới có vỏn vẹn 2 điểm và chưa giành nổi một chiến thắng nào. Thế nhưng, họ không chỉ đứng vững mà còn khiến MU nhiều thời điểm lâm vào thế bị động.

HLV Ruben Amorim gây ngạc nhiên khi quay lại sử dụng sơ đồ phòng ngự 5 người, trái ngược với hệ thống 4 hậu vệ mang lại tín hiệu tích cực trong chiến thắng trước Newcastle ít ngày trước đó. Sự thay đổi không thuyết phục được người hâm mộ, và tiếng la ó vang lên ngay khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.

Căng thẳng leo thang khi Cunha bị bắt gặp có cử chỉ hướng về phía khán đài trong lúc rời sân. Dù chưa rõ tiền đạo người Brazil muốn nhắm tới điều gì, hành động này khiến không ít CĐV phẫn nộ, cho rằng anh chưa đủ tư cách để phản ứng khi màn trình diễn cá nhân lẫn tập thể đều gây thất vọng.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt, từ việc Cunha "chưa hiểu áp lực thật sự ở MU", cho tới nhận xét anh thi đấu mờ nhạt và thiếu bản lĩnh. Một CĐV thẳng thắn: "Hòa 1-1 trên sân nhà trước đội chưa thắng trận nào là không thể chấp nhận. Thay vì phản ứng với khán giả, hãy chơi tốt hơn".

Kể từ khi gia nhập MU với giá 62,5 triệu bảng từ Wolves vào hè 2025, Cunha ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo sau 17 trận trên mọi đấu trường.