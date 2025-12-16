Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đây mới là Cunha giá 60 triệu bảng

  • Thứ ba, 16/12/2025 06:59 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Tiền đạo Matheus Cunha có màn trình diễn thuyết phục nhất kể từ khi gia nhập MU vào mùa hè vừa qua.

Cunha tỏa sáng trước Bournemouth.

Cunha trở thành điểm sáng hiếm hoi trong trận hòa kịch tính 4-4 của MU trước Bournemouth tại Old Trafford ở vòng 16 Premier League. Cựu sao Wolves đóng góp 1 bàn thắng, tung ra 3 cú sút trúng đích, thực hiện 4 đường chuyền dài chính xác và có 2 pha qua người thành công.

Sau trận, Cunha được Whoscored chấm 8,83 điểm, thuộc nhóm cao nhất trên sân. Những thống kê trên phản ánh phần nào đóng góp của tiền đạo người Brazil cho MU ở trận hòa Bournemouth. Cunha liên tục tạo ra cơ hội, di chuyển thông minh và chơi đầy quyết đoán, trước khi tự mình ghi bàn bằng sự nhạy bén trong khu vực cấm địa.

Bình luận sau trận, cựu hậu vệ Jamie Carragher ấn tượng với Cunha: “Cậu ấy chơi xuất sắc từ đầu đến cuối trận”. Hồi tháng 5, Carragher cũng thẳng thắn cho rằng Cunha là mảnh ghép hoàn hảo cho MU khi đáp ứng đúng tiêu chí của một “số 10” trong hệ thống chiến thuật của HLV Ruben Amorim.

Trước đó, Cunha mới ghi được 1 bàn sau 12 trận cho MU, con số gây thất vọng nếu so với kỳ vọng đặt vào bản hợp đồng trị giá hơn 60 triệu bảng.

Trong bối cảnh Bryan Mbeumo bận tham dự CAN 2025, còn Benjamin Sesko chỉ vừa trở lại sau chấn thương, vai trò của Cunha trong thời gian tới sẽ trở nên đặc biệt quan trọng khi MU bước vào giai đoạn then chốt.

Bốn bàn thắng của MU trước Wolves Rạng sáng 9/12, Bruno Fernandes lập cú đúp giúp MU thắng đậm Wolves 4-1 thuộc vòng 15 Premier League 2025/26.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

Cunha Cunha mu

Đọc tiếp

MU ra gia ban Bruno Fernandes hinh anh

MU ra giá bán Bruno Fernandes

34 phút trước 06:31 16/12/2025

0

Ban lãnh đạo MU chuẩn bị cho một cuộc “đại phẫu” ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

MU chot tuong lai Mainoo hinh anh

MU chốt tương lai Mainoo

34 phút trước 06:31 16/12/2025

0

Ban lãnh đạo MU xác định sẽ từ chối mọi lời hỏi mua dành cho Kobbie Mainoo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.

Hanh dong gay phan no o tran hoa cua MU hinh anh

Hành động gây phẫn nộ ở trận hòa của MU

34 phút trước 06:31 16/12/2025

0

Người hâm mộ MU bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội sau tình huống hậu vệ Diogo Dalot bị tiền đạo Antoine Semenyo của Bournemouth bóp cổ ngay trên sân.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý