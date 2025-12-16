Đây mới là Cunha giá 60 triệu bảng

Tiền đạo Matheus Cunha có màn trình diễn thuyết phục nhất kể từ khi gia nhập MU vào mùa hè vừa qua.

Cunha tỏa sáng trước Bournemouth.

Cunha trở thành điểm sáng hiếm hoi trong trận hòa kịch tính 4-4 của MU trước Bournemouth tại Old Trafford ở vòng 16 Premier League. Cựu sao Wolves đóng góp 1 bàn thắng, tung ra 3 cú sút trúng đích, thực hiện 4 đường chuyền dài chính xác và có 2 pha qua người thành công.

Sau trận, Cunha được Whoscored chấm 8,83 điểm, thuộc nhóm cao nhất trên sân. Những thống kê trên phản ánh phần nào đóng góp của tiền đạo người Brazil cho MU ở trận hòa Bournemouth. Cunha liên tục tạo ra cơ hội, di chuyển thông minh và chơi đầy quyết đoán, trước khi tự mình ghi bàn bằng sự nhạy bén trong khu vực cấm địa.

Bình luận sau trận, cựu hậu vệ Jamie Carragher ấn tượng với Cunha: “Cậu ấy chơi xuất sắc từ đầu đến cuối trận”. Hồi tháng 5, Carragher cũng thẳng thắn cho rằng Cunha là mảnh ghép hoàn hảo cho MU khi đáp ứng đúng tiêu chí của một “số 10” trong hệ thống chiến thuật của HLV Ruben Amorim.

Trước đó, Cunha mới ghi được 1 bàn sau 12 trận cho MU, con số gây thất vọng nếu so với kỳ vọng đặt vào bản hợp đồng trị giá hơn 60 triệu bảng.

Trong bối cảnh Bryan Mbeumo bận tham dự CAN 2025, còn Benjamin Sesko chỉ vừa trở lại sau chấn thương, vai trò của Cunha trong thời gian tới sẽ trở nên đặc biệt quan trọng khi MU bước vào giai đoạn then chốt.

