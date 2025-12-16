Hành động gây phẫn nộ ở trận hòa của MU

Người hâm mộ MU bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội sau tình huống hậu vệ Diogo Dalot bị tiền đạo Antoine Semenyo của Bournemouth bóp cổ ngay trên sân.

Semenyo có hành vi giống bóp cổ Dalot.

Rạng sáng 16/12, MU hòa 4-4 trước Bournemouth trong trận đấu muộn nhất vòng 16 Premier League trên sân Old Trafford. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu là màn xô xát giữa Dalot và Semenyo.

Tiền đạo của Bournemouth tỏ ra tức giận và lao về phía Dalot sau một tình huống va chạm mạnh. Các góc quay cho thấy Semenyo vung tay về phía cổ Dalot, với động tác giống như định bóp cổ, khiến các cầu thủ hai đội phải nhanh chóng can thiệp.

Trọng tài Simon Hooper sau đó rút thẻ vàng cho cả Dalot và Semenyo. VAR cũng đã vào cuộc để xem xét khả năng Semenyo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi bạo lực. Sau khi xem xét, tổ trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu.

Quyết định ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng trọng tài đã thiếu nhất quán, đặc biệt khi so sánh với chiếc thẻ đỏ mà Casemiro từng phải nhận trong mùa giải 2022/23 vì hành vi tương tự với Will Hughes của Crystal Palace.

“Không hề có sự nhất quán nào ở Premier League”, một cổ động viên viết trên X. Những bình luận khác cũng nhấn mạnh rằng nếu người thực hiện hành vi đó là Casemiro hoặc một cầu thủ MU, án phạt có thể đã nghiêm khắc hơn.

Theo lý giải từ VAR, các đoạn băng quay chậm cho thấy Semenyo rút tay lại trước khi có tác động rõ ràng vào cổ Dalot. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp anh tránh án truất quyền thi đấu. Nhờ đó, hai đội bước vào giờ nghỉ với quân số đầy đủ.

Dù bỏ lỡ chiến thắng, MU vẫn giữ được kỷ lục bất bại trên sân nhà khi dẫn trước sau hiệp một, cột mốc tồn tại từ năm 1984.

