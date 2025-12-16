Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu thủ đầu tiên rời Real trong phiên chợ giữa mùa

  • Thứ ba, 16/12/2025 06:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Endrick chuẩn bị hoàn tất thủ tục để gia nhập Lyon trong phần còn lại của mùa giải 2025/26.

Endrick sắp chia tay Real.

Theo AS RMC Sport, sau nhiều tháng mài đũng quần trên ghế dự bị, tiền đạo người Brazil chuẩn bị bước sang một chương mới khi gia nhập Lyon theo dạng cho mượn.

"Tiểu Pele" dự kiến có buổi tập đầu tiên với CLB mới vào ngày 29/12 và có thể ra sân ngay trong trận gặp Monaco vào ngày 3/1.

Quyết định này được Real đưa ra dựa trên những tiêu chí thể thao và kinh tế rất rõ ràng. Endrick chưa bao giờ thực sự hòa nhập với Real Madrid, không có vai trò ổn định dưới thời Carlo Ancelotti, và tình hình thậm chí còn xấu hơn khi Xabi Alonso lên nắm quyền. Tổng cộng, anh chỉ có vỏn vẹn 22 phút thi đấu tại La Liga và Champions League, con số phản ánh sự thiếu niềm tin từ ban huấn luyện.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi Endrick nhận án treo giò vì phản đối trọng tài từ băng ghế dự bị trong trận gặp Celta Vigo. Sự cố này được xem như giọt nước tràn ly, chấm dứt mọi tranh luận nội bộ về tương lai ngắn hạn của anh. Real Madrid chấp nhận cho mượn Endrick như một giải pháp bắt buộc nhằm bảo vệ khoản đầu tư gần 60 triệu euro từng trả cho Palmeiras, khoản đầu tư mà giá trị thị trường hiện đã giảm xuống còn khoảng 25 triệu euro.

Lyon được coi là điểm đến chiến lược. CLB Pháp cam kết trao cho Endrick thời gian thi đấu thường xuyên, vai trò quan trọng và môi trường ít áp lực hơn, đồng thời vẫn đủ cạnh tranh để anh duy trì cơ hội lên tuyển Brazil trước thềm World Cup.

