Cú sốc ở giải U23 châu Á

Ngay trước thời điểm vòng chung kết U23 châu Á 2026 khởi tranh, bóng đá Iraq bất ngờ đón nhận thông tin chấn động khi HLV trưởng Emad Mohammed của đội U23 nước này tuyên bố từ chức.

HLV Emad Mohammed từ chức trước khi giải diễn ra.

Theo loạt tờ báo trong khu vực, quyết định này được chính HLV Emad Mohammed xác nhận trên trang cá nhân chỉ vài giờ trước ngày khai mạc giải đấu (6/1).

Trong thông điệp khá dài, nhà cầm quân người Iraq cho biết ông chấp nhận dẫn dắt U23 Iraq vì tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng nghề nghiệp, song những can thiệp gần đây vào công việc chuyên môn đã khiến ông chọn rời đi.

Trang tin Alsu Maria cho biết mâu thuẫn giữa HLV Mohammed và các bên liên quan đã âm ỉ từ lâu, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Nhà cầm quân này không hài lòng khi một số cầu thủ chủ chốt không thể hội quân cùng đội U23 Iraq đúng thời điểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch chuyên môn. Ông cho rằng đây là biểu hiện rõ ràng của sự thiếu nhất quán và can thiệp sâu vào công việc huấn luyện.

Ông Mohammed bất mãn vì vấn đề chuyên môn.

Đáng chú ý, chỉ ít ngày trước đó, trong buổi họp báo ngày 27/12/2025, HLV Mohammed từng khẳng định sẽ không từ bỏ cương vị dẫn dắt đội tuyển, bất chấp làn sóng chỉ trích từ dư luận sau thất bại trước U23 Saudi Arabia ở trận chung kết Cúp Vùng Vịnh U23.

Tuy nhiên, những diễn biến mới đã khiến nhà cầm quân này thay đổi quan điểm và đưa ra tuyên bố gây bất ngờ ngay trước thềm giải đấu lớn nhất châu lục ở cấp độ U23.

Ở chiều ngược lại, Liên đoàn Bóng đá Iraq (IFA) đã lên tiếng trấn an dư luận. Theo tờ Nina News, IFA khẳng định việc U23 Iraq tham dự VCK U23 châu Á 2026 chủ yếu mang tính thử nghiệm và chuẩn bị lực lượng, thay vì đặt nặng mục tiêu thành tích.

2 bàn thắng của U23 Việt Nam trước Jordan Tối 6/1, U23 Việt Nam xuất sắc đả bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 thuộc trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026.

