Thể thao

HLV Kim Sang-sik: '2 bàn thắng của U23 Việt Nam không phải ngẫu nhiên'

  • Thứ ba, 6/1/2026 21:36 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Tối 6/1, HLV Kim Sang-sik cho biết hài lòng với màn trình diễn của U23 Việt Nam sau chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan.

HLV Kim Sang-sik hài lòng với chiến thắng.

Mở đầu buổi họp báo, nhà cầm quân người Hàn Quốc dành lời khen đặc biệt cho các học trò trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt. "Thời tiết rất nóng, đặc biệt trong hiệp hai, ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực cầu thủ. U23 Việt Nam chịu sức ép lớn, nhưng các cầu thủ vẫn đứng vững. Tôi muốn gửi lời chúc mừng và lời cảm ơn tới toàn đội vì nỗ lực thi đấu đến phút cuối", ông Kim chia sẻ.

Nói về hai bàn thắng của U23 Việt Nam, HLV Kim cho biết đây là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông nhấn mạnh việc tận dụng các tình huống cố định không phải là yếu tố ngẫu nhiên. "Từ các giải đấu trước, U23 Việt Nam ghi được nhiều bàn từ bóng chết và trận này cũng vậy. Chúng tôi tập luyện rất nhiều cho các tình huống này, các cầu thủ luôn giữ được sự tập trung cao độ. Đó chính là nền tảng giúp đội giành chiến thắng", ông phân tích.

Đề cập đến những sự điều chỉnh nhân sự trong trận, HLV Kim cho biết một số cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng, đặc biệt là ở vùng chân. Tuy nhiên, ông hoàn toàn yên tâm khi các phương án thay thế đều đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn. "Những cầu thủ vào sân thi đấu rất tốt. Tôi không lo lắng về chất lượng chung của đội hình và hài lòng với những gì toàn đội thể hiện hôm nay", ông khẳng định.

HLV Kim Sang-sik anh 1

U23 Việt Nam sẽ tập trung cho trận tiếp theo gặp Kyrgyzstan.

Về mục tiêu ở các trận đấu tiếp theo, HLV Kim Sang-sik tỏ ra thận trọng. Ông cho biết U23 Việt Nam sẽ không vội nghĩ tới cuộc đối đầu với Saudi Arabia mà ưu tiên sự tập trung cho trận gặp Kyrgyzstan sắp tới. "Chúng tôi sẽ phục hồi thể lực cho các cầu thủ, sau đó tập trung cho trận đấu trước mắt. Khi có kết quả, chúng tôi mới tính toán cho trận gặp Saudi Arabia", ông nói.

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hiểu Minh cho rằng chiến thắng đến từ sự chắc chắn và tập trung của toàn đội. "Chúng em chơi tốt và giữ được sự kỷ luật. Tình huống cuối trận rất nguy hiểm nhưng anh Trung Kiên tập trung và xử lý tốt. Toàn đội cần duy trì tinh thần này cho những trận đấu tiếp theo", Hiểu Minh chia sẻ.

2 bàn thắng của U23 Việt Nam trước Jordan Tối 6/1, U23 Việt Nam xuất sắc đả bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 thuộc trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026.

Kiều Oanh

HLV Kim Sang-sik HLV Kim Sang-sik

