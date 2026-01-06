Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
U23 Việt Nam khiến CĐV Đông Nam Á dậy sóng

  • Thứ ba, 6/1/2026 20:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 6/1, chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan tạo nên làn sóng ngưỡng mộ mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á.

CĐV Đông Nam Á ngả mũ trước U23 Việt Nam.

Trên fanpage ASEAN Football, hàng loạt bình luận tích cực xuất hiện ngay sau tiếng còi mãn cuộc, phản ánh sự thán phục dành cho màn trình diễn của thầy trò Kim Sang-sik.

Nhiều CĐV thừa nhận U23 Việt Nam bị đánh giá thấp trước giờ bóng lăn, song thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược. "Việt Nam bị xem thường, nhưng họ vượt trội Jordan về mọi mặt. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng", một tài khoản bình luận.

Không ít người thậm chí cho rằng đây là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất họ từng theo dõi ở cấp độ U23. "Tôi có cảm giác như đang xem bóng đá ở đẳng cấp cao nhất, trận đấu quá cuốn hút và giàu cảm xúc", một CĐV khác chia sẻ.

Sự ổn định và bản lĩnh của bóng đá Việt Nam tiếp tục được nhấn mạnh. "Việt Nam hiện là đội tuyển ổn định nhất Đông Nam Á. Xin chúc mừng và hy vọng họ sẽ đi sâu", một ý kiến nhận được nhiều lượt hưởng ứng. Các CĐV Indonesia hay Malaysia cũng gửi lời chúc mừng, khẳng định U23 Việt Nam xứng đáng giành HCV SEA Games 33.

"Ủng hộ hết mình cho Việt Nam. Gửi trọn tình yêu từ Philippines", một bình luận ngắn gọn nhưng đầy thiện cảm. Những phản hồi tích cực từ khắp Đông Nam Á cho thấy chiến thắng trước Jordan góp phần khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Tối 6/1, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Jordan 2-0 ở trận ra quân bảng A, VCK giải châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia) nhờ công của Đình Bắc và Hiểu Minh.

