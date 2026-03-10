Việc không giành quyền tham dự Champions League đang tạo ra những tác động tài chính đáng kể đối với MU.

MU tổn thất nặng nếu mất vé Champions League. Ảnh: Reuters.

Trước hết, việc không góp mặt tại đấu trường danh giá nhất cấp CLB châu Âu khiến MU mất đi một nguồn thu quan trọng từ UEFA. Ngoài tiền thưởng theo thành tích, mỗi trận đấu trên sân nhà tại giải đấu này còn mang lại nguồn thu lớn từ bán vé, dịch vụ và thương mại trong ngày thi đấu.

Theo ước tính, mỗi trận sân nhà tại Champions League có thể giúp CLB thu thêm khoảng 5 triệu bảng. Nếu tiến sâu tại giải, nguồn thu còn có thể tăng mạnh.

Ví dụ, khi Aston Villa lọt vào tứ kết Champions League mùa trước, đội bóng này có tổng cộng sáu trận sân nhà, mang về khoảng 30 triệu bảng chỉ từ tiền vé và các nguồn thu liên quan. Với tầm vóc thương mại lớn hơn, MU thậm chí có thể thu về nhiều hơn con số đó nếu đạt thành tích tương tự.

Không chỉ dừng lại ở tiền thưởng và doanh thu sân bãi, việc vắng mặt ở Champions League còn ảnh hưởng trực tiếp tới các hợp đồng tài trợ lớn của CLB. Cụ thể, hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá khoảng 90 triệu bảng mỗi năm với Adidas có điều khoản giảm 10 triệu bảng nếu "Quỷ đỏ" không đủ điều kiện tham dự Champions League.

MU có cơ hội trở lại Champions League mùa tới. Ảnh: Reuters.

Để giảm bớt gánh nặng tài chính, câu lạc bộ đã kích hoạt điều khoản giảm lương 25% đối với cầu thủ và ban huấn luyện khi đội không tham dự giải đấu này. Biện pháp đó giúp MU tiết kiệm khoảng 78,25 triệu bảng mỗi năm. Tuy nhiên, khoản tiết kiệm này vẫn không đủ để bù đắp toàn bộ nguồn thu bị mất.

Hiện tại, đội chủ sân Old Trafford phải gánh quỹ lương lên tới 313 triệu bảng mỗi năm. Bên cạnh đó, CLB còn khoảng 422 triệu bảng nghĩa vụ thanh toán chuyển nhượng, trong đó 238 triệu bảng phải được chi trả trước khi mùa giải tới kết thúc.

Những con số này khiến việc sớm trở lại Champions League trở thành mục tiêu sống còn để đảm bảo sự ổn định tài chính lâu dài của MU.

Hiện tại, "Quỷ đỏ" xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League. Với việc khả năng cao bóng đá Anh sẽ có 5 suất dự Champions League mùa tới, tham vọng của thầy trò HLV Michael Carrick dễ thành hiện thực.

Bàn thắng gây sốt của cầu thủ trẻ MU Đêm 7/3, JJ Gabriel tỏa sáng với bàn thắng cực kỳ đẹp mắt giúp U18 MU hạ U18 Nottingham Forest 5-2 ở giải U18 Premier League.