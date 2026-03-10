Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch FIFA: 'Cả thế giới sẽ dừng lại để xem World Cup'

  • Thứ ba, 10/3/2026 06:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định World Cup 2026 sẽ là bữa tiệc bóng đá khổng lồ, bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Chủ tịch FIFA khẳng định World Cup 2026 sẽ chật kín khán giả.

Trong cuộc phỏng vấn với AS, Infantino mô tả World Cup 2026 như một sự kiện toàn cầu hoàn hảo. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị cho giải đấu đang bị phủ bóng bởi căng thẳng quân sự tại Trung Đông, kéo theo nhiều hệ lụy cho bóng đá quốc tế.

Xung đột khu vực bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp tới lịch thi đấu. Liên đoàn Bóng đá Iraq phải đề nghị hoãn trận play-off liên lục địa World Cup diễn ra tại Mexico do hàng loạt khó khăn hậu cần, gồm việc đóng cửa không phận và các vấn đề visa phát sinh từ tình hình an ninh với Iran.

Dù vậy, Infantino gần như không đề cập tới các rủi ro. Thay vào đó, ông nhấn mạnh quy mô thương mại và sức hút chưa từng có của giải đấu. "World Cup sẽ thật tuyệt vời. Sự hào hứng tại Mỹ, Mexico và Canada là chưa từng có", ông Infantino nói.

Theo người đứng đầu FIFA, chỉ trong 4 tuần đã có hơn 500 triệu yêu cầu mua vé cho giải đấu, trong khi tổng số vé phát hành dự kiến khoảng 7 triệu. "77 trong số 104 trận đấu nhận được hơn một triệu yêu cầu mua vé. Tất cả sân sẽ chật kín khán giả. Đây sẽ là một bữa tiệc thực sự", ông khẳng định.

World Cup 2026 anh 1

World Cup 2026 sắp diễn ra giữa căng thẳng địa chính trị.

World Cup 2026 cũng là kỳ cúp thế giới đầu tiên có 48 đội, 104 trận đấu, diễn ra tại 16 thành phố ở 3 quốc gia. Infantino cho rằng đây không chỉ là giải bóng đá mà còn là một sự kiện xã hội toàn cầu mà "cả thế giới sẽ dừng lại để theo dõi".

Tuy nhiên, thực tế lại phức tạp hơn nhiều. Giới chức Iran bày tỏ nghi ngờ về khả năng tham dự giải đấu trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thẳng thừng tuyên bố "không quan tâm" nếu Iran rút lui khỏi World Cup.

Đáng chú ý, FIFA cũng đối mặt với làn sóng chỉ trích từ các hội cổ động viên vì giá vé quá cao, khiến nhiều người hâm mộ lo ngại World Cup dần trở thành sân chơi xa tầm với của khán giả đại chúng.

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

