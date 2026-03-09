Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuyển Iraq xin hoãn đá play-off World Cup 2026

Trước tình trạng xung đột leo trang tại khu vực Trung Đông, HLV trưởng đội tuyển Iraq, ông Graham Arnold đề nghị FIFA hoãn trận play-off World Cup liên lục địa.

Theo lịch trình, Iraq sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Bolivia và Suriname tại Monterrey vào ngày 31/3. Tuy nhiên, việc không phận Iraq đóng cửa sau các cuộc tập kích quân sự qua lại giữa Iran, Israel và Mỹ từ cuối tháng 2 khiến kế hoạch di chuyển của đội bóng vùng Vịnh rơi vào bế tắc.

Chia sẻ với báo chí từ nhà riêng tại UAE, chiến lược gia người Australia nhấn mạnh rằng việc không thể triệu tập đội hình đầy đủ cầu thủ chủ chốt sẽ làm giảm đáng kể cơ hội lần đầu góp mặt tại World Cup của Iraq kể từ năm 1986.

"Đây là trận đấu quan trọng nhất của Iraq trong vòng 40 năm qua. Chúng tôi cần lực lượng mạnh nhất có thể. Người dân Iraq cực kỳ cuồng nhiệt với bóng đá, và việc giúp họ hiện thực hóa giấc mơ World Cup là lý do tôi nhận công việc này", ông Arnold khẳng định.

Trước tình hình các sân bay nội địa ngừng hoạt động, ông Arnold đề xuất một phương án thay thế. Đó là cho phép trận bán kết giữa Bolivia và Suriname diễn ra bình thường trong tháng 3, còn trận chung kết quyết định với Iraq sẽ được dời sang tháng 6 và tổ chức tại Mỹ ngay trước thềm World Cup. Theo ông, điều này giúp Iraq có thời gian chuẩn bị chu đáo và đảm bảo tính công bằng cho giải đấu.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iraq, ông Adnan Dirjal đang nỗ lực làm việc với các bên liên quan để tìm giải pháp. Tuy nhiên, FIFA chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất này. Trong khi đó, các trận play-off khác vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch.

World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12/6 tại 3 quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Mexico và Canada.

