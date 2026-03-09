'Quái vật' Luka Modric

Ở tuổi 40, khi phần lớn cầu thủ đã rời xa bóng đá đỉnh cao, Luka Modric vẫn là trung tâm lối chơi của AC Milan và tiếp tục viết thêm một chương đặc biệt cho sự nghiệp phi thường của mình.

Modric vẫn cho thấy đẳng cấp ở tuổi 40.

Bóng đá đỉnh cao hiếm khi dành chỗ cho những cầu thủ bước sang tuổi 40. Tốc độ suy giảm, thể lực đi xuống và lịch thi đấu khắc nghiệt thường khiến những ngôi sao lớn phải rời sân khấu từ sớm. Nhưng Luka Modric luôn là một ngoại lệ hiếm hoi của quy luật đó.

Khi thời gian dường như không chạm tới Modric

Mùa giải 2025/26, tiền vệ người Croatia đang viết tiếp câu chuyện đặc biệt trong màu áo AC Milan. Chỉ chưa đầy một năm sau khi rời Real Madrid, Modric không những chưa chậm lại mà còn trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng áo sọc đỏ đen.

Thời điểm Milan chiêu mộ Modric, không ít ý kiến tỏ ra hoài nghi. Một cầu thủ 40 tuổi, dù từng là Quả bóng vàng và là biểu tượng của Real Madrid, vẫn bị đặt dấu hỏi lớn về khả năng thích nghi với cường độ của Serie A.

Nhiều người cho rằng đó chỉ là bản hợp đồng mang tính biểu tượng. Một cái tên đủ sức tạo hiệu ứng truyền thông, đủ để khơi gợi hoài niệm về một huyền thoại, nhưng khó tạo ra tác động lâu dài trên sân cỏ.

Những gì diễn ra trong mùa giải này đang chứng minh điều ngược lại.

Modric là một trong những cầu thủ thi đấu nhiều nhất của Milan. Tiền vệ người Croatia đá chính 26 trong 27 trận tại Serie A. Anh chỉ vắng mặt ở Coppa Italy và Siêu cúp Italy, nhưng thời gian nghỉ cũng rất ngắn.

Tính đến lúc này, Modric chơi 2.477 phút cho Milan, tương đương khoảng 90% tổng thời gian thi đấu của đội bóng trong mùa giải.

Con số đó càng trở nên ấn tượng nếu đặt trong bối cảnh Milan không tham dự cúp châu Âu mùa này. Tổng số phút thi đấu của Modric vì thế gần chạm tới lượng thời gian anh ra sân ở mùa trước tại Real Madrid. Thậm chí, nó còn vượt qua số phút thi đấu của anh trong mùa giải 2023/24.

Modric toả sáng trong trận derby Milan.

Ở góc nhìn khác, 26 trận đá chính mùa này chỉ kém đúng một lần so với toàn bộ số trận Modric đá chính trong mùa cuối cùng tại Real Madrid.

Những thống kê ấy cho thấy niềm tin của tiền vệ Croatia vào bản thân hoàn toàn có cơ sở. Khi rời sân Bernabeu, Modric từng tin rằng mình vẫn đủ sức chơi bóng đỉnh cao thêm ít nhất một năm nữa.

Thực tế tại Italy đang chứng minh điều đó.

Sự bền bỉ của Modric càng trở nên nổi bật khi so sánh với những cầu thủ cùng độ tuổi. Với 2.477 phút thi đấu, tiền vệ Croatia bỏ xa các “lão tướng” khác tại châu Âu.

James Milner, một biểu tượng của Premier League hiện khoác áo Brighton, mới chỉ có 718 phút ra sân mùa này. Santi Cazorla đứng sau với 693 phút.

Khoảng cách ấy nói lên rất nhiều điều. Modric không chỉ còn chơi bóng. Anh vẫn thi đấu ở cường độ mà phần lớn cầu thủ 40 tuổi không thể chạm tới.

Bộ não của Milan trong trận derby San Siro

Những con số thống kê chỉ kể một phần câu chuyện. Giá trị thực sự của Modric vẫn nằm ở cách anh điều khiển trận đấu. Trận derby Milan trước Inter thuộc vòng 28 Serie A rạng sáng 9/3 là minh chứng rõ ràng.

Derby luôn là sân khấu khắc nghiệt. Đó là nơi những cầu thủ lớn được tôn vinh, nhưng cũng là nơi những người không đủ bản lĩnh dễ dàng bị nuốt chửng bởi áp lực. Trong chiến thắng của Milan, Modric một lần nữa cho thấy vì sao anh vẫn là trung tâm trong hệ thống của đội bóng.

Sau trận đấu, tiền vệ người Croatia nhắc đến một chi tiết giàu cảm xúc. Anh nói rằng thật tuyệt khi thấy Sergio Ramos xuất hiện trên khán đài San Siro. Với Modric, đó không chỉ là một vị khách đặc biệt mà còn là ký ức của những năm tháng vinh quang tại Real Madrid.

Nhưng nếu Ramos theo dõi trận đấu hôm đó, có lẽ chính anh mới là người ấn tượng nhất với màn trình diễn của người đồng đội cũ.

Tờ La Gazzetta dello Sport chấm Modric 7,5 điểm và dùng một từ ngắn gọn để mô tả màn trình diễn của anh: “Quái vật”. Không phải vì Modric chơi bóng bằng sức mạnh. Điều khiến anh khác biệt nằm ở trí tuệ chơi bóng.

Trong một trận derby căng thẳng, nơi nhịp độ luôn được đẩy lên rất cao, Luka Modric vẫn giữ được sự điềm tĩnh hiếm thấy.

Ngay đầu trận, tiền vệ người Croatia nhanh chóng nhận ra sai lầm của thủ môn Yann Sommer. Tình huống đó vô tình mở ra cơ hội cho Christian Pulisic, và Modric là người xử lý pha bóng trước khi tung cú dứt điểm. Đó chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để thấy sự nhạy bén của một tiền vệ đã chinh chiến ở đỉnh cao hơn một thập kỷ.

Bàn thắng quyết định của trận đấu thuộc về Pervis Estupiñán ở phút 35. Tuy vậy, chiến thắng của Milan không chỉ đến từ khoảnh khắc đó. Nó đến từ cách cả đội vận hành, từ việc đọc tình huống nhanh hơn đối thủ và giữ được nhịp độ hợp lý trong suốt trận đấu. Trong hệ thống ấy, Modric chính là người giữ nhịp.

Điều đặc biệt ở tiền vệ Croatia là cảm giác như anh luôn đi trước trận đấu một bước. Modric thường xuất hiện ở đúng vị trí cần thiết. Anh đến sớm hơn đối thủ một nhịp, chạm bóng gọn gàng và mở ra hướng tấn công mới cho đồng đội. Những chi tiết nhỏ như vậy hiếm khi được nhắc đến trên bảng thống kê, nhưng lại quyết định cách trận đấu vận hành.

Ở Milan lúc này, Modric không còn là cầu thủ bùng nổ như thời đỉnh cao tại Real Madrid. Vai trò của anh thiên về tổ chức và điều tiết lối chơi. Chính sự điềm tĩnh đó lại trở thành điểm tựa quan trọng cho đội bóng áo đỏ đen.

Bóng đá hiện đại thay đổi rất nhanh. Thế hệ cầu thủ mới xuất hiện liên tục với tốc độ và sức mạnh vượt trội. Nhưng Luka Modric vẫn tồn tại như một nghịch lý của thời gian.

Ở tuổi 40, cựu sao Real Madrid không chỉ còn thi đấu. Anh vẫn là một trong những trung tâm của trận đấu. Và mỗi trận derby như ở San Siro lại nhắc người ta rằng những huyền thoại thật sự hiếm khi bị thời gian đánh bại.