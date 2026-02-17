'Mãnh thú' Modric

Ở tuổi 40, Luka Modric vẫn là trái tim trong chuỗi 23 trận bất bại của AC Milan và những con số cho thấy anh không sống bằng hào quang cũ.

Có những cầu thủ tồn tại nhờ ký ức. Và có những người, như Luka Modric, vẫn tồn tại nhờ hiện tại.

Cuối tuần qua, khi Juventus ngã trước Inter Milan và trận Napoli gặp AS Roma kết thúc 2-2, AC Milan không bỏ lỡ cơ hội bám đuổi. Phút 85 trên sân Pisa, Modric xuất hiện trong vòng cấm, phối hợp ngắn cùng Ricci rồi dứt điểm gọn gàng. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 không chỉ mang về 3 điểm, mà còn giữ nguyên hy vọng Scudetto cho "Rossoneri".

Ở tuổi 40, Modric vẫn là người quyết định trận đấu. Báo AS gọi anh là "Mãnh thú", một cách để miêu tả sự vĩ đại.

Không phải biểu tượng, mà là trụ cột thực sự

Modric không còn những pha bứt tốc dài như thời đỉnh cao ở Real Madrid. Nhưng anh đọc trận đấu nhanh hơn, chạm bóng ít hơn và hiệu quả hơn.

Trong 25 vòng Serie A mùa này, Modric ra sân 23 trận, đá chính 92% số lần góp mặt. Anh ghi 2 bàn, có 3 kiến tạo. Con số không quá ồn ào, nhưng cả hai bàn thắng đều mang về chiến thắng. Trước Pisa là phút 85. Trước Bologna ngày 14/9 cũng vậy. Khi Milan cần một khoảnh khắc, Modric xuất hiện.

Ở trận gần nhất, anh hoàn thành 93 đường chuyền thành công và được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc trận đấu. Đó không phải phần thưởng cho danh tiếng, mà cho nhịp độ anh tạo ra ở tuyến giữa.

Milan kiểm soát bóng tốt hơn khi Modric có mặt. Những pha triển khai bóng ít chệch nhịp. Tốc độ trận đấu nằm trong tay anh.

Milan kiểm soát bóng tốt hơn khi Modric có mặt.

Thống kê mùa này cho thấy Modric đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 61,41%, trong đó 90,34% số đường chuyền trong 90 phút đầu mùa giải thành công. Trung bình mỗi trận, anh có 1,39 đường chuyền quyết định trong vòng cấm, xếp thứ 4 trong nhóm 20 tiền vệ cùng vai trò tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Đó là những con số không nói về tuổi tác, mà nói về chất lượng.

Chuỗi bất bại và dấu ấn bền bỉ

Milan hiện có 23 trận bất bại liên tiếp, chỉ thua đúng một lần ở vòng mở màn trước Cremonese. Trong chuỗi đó, Modric gần như không vắng mặt. Sự ổn định của anh trùng khớp với sự ổn định của tập thể.

Chỉ 9 cầu thủ trong lịch sử Milan có chuỗi bất bại dài hơn anh. Modric hiện sánh tên cùng những biểu tượng như Cafu, Kaka, Carlo Ancelotti hay Zvonimir Boban. Không phải vì anh ghi nhiều bàn hơn họ, mà vì anh góp phần vào một tập thể biết cách không thua.

Trong hệ thống 3-5-2 của HLV Massimiliano Allegri, Modric là mắt xích giữ nhịp. Anh không phải người tranh chấp mạnh nhất, cũng không phải người pressing dữ dội nhất. Nhưng anh là người ít sai lầm nhất. Ở tuổi 40, giá trị của anh nằm ở việc làm đúng, làm đủ và làm đúng lúc.

Milan đang xúc tiến gia hạn thêm một năm. Hợp đồng hiện tại có điều khoản tự động gia hạn kèm mức lương ròng 4,5 triệu euro nếu đội bóng giành vé dự Champions League. Với vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng và phong độ ổn định, khả năng đó không xa.

Câu hỏi không phải Milan có cần Modric hay không. Câu hỏi là Modric còn muốn tiếp tục bao lâu.

Có những cầu thủ trẻ chạy nhanh hơn. Có những tiền vệ sáng tạo hơn. Nhưng không nhiều người ở tuổi 40 vẫn có thể định đoạt trận đấu ở phút 85 và khiến cả một mùa giải xoay quanh mình.

Modric không chỉ chống lại thời gian. Anh đang vượt qua nó.