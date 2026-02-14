Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Modric rực sáng

Rạng sáng 14/2, AC Milan thắng Pisa 2-1 nhờ khoảnh khắc lóe sáng của lão tướng Luka Modric thuộc vòng 25 Serie A.

Trên sân Romeo Anconetani, Milan nhập cuộc với ý đồ kiểm soát, cầm bóng nhiều và đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, Pisa cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Đội chủ nhà phòng ngự kín kẽ và sẵn sàng tung ra những pha phản công sắc sảo.

Phút 28, Milan suýt trả giá. Từ đường chuyền thuận lợi của Stefano Moreo, Filip Stojilkovic thoát xuống đối mặt, nhưng thủ môn Mike Maignan cứu thua xuất sắc, giữ nguyên mành lưới. Pha bóng ấy như lời cảnh tỉnh cho "Rossoneri".

Phải đến phút 39, thế quân bình mới bị phá vỡ. Zachary Athekame tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải để Ruben Loftus-Cheek bật cao đánh đầu tung lưới Nicolas, đưa Milan vượt lên trước giờ nghỉ.

Đầu hiệp hai, cơ hội kết liễu trận đấu đến với đội khách khi Pavlovic bị phạm lỗi trong vùng cấm. Song, Niclas Fullkrug lại sút trúng cột dọc trên chấm 11 m, bỏ lỡ thời cơ nhân đôi cách biệt. Sự phung phí nhanh chóng khiến Milan trả giá. Phút 71, Felipe Loyola tung cú dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho Pisa.

Trong thế trận căng thẳng, Modric lên tiếng đúng lúc ở phút 85. Nhận đường nhả bóng vừa tầm của Ricci, tiền vệ người Croatia xử lý gọn gàng rồi chích mũi giày tinh tế ấn định chiến thắng 2-1.

Kịch tính chưa dừng lại khi Adrien Rabiot bị truất quyền thi đấu ở phút 90+1 vì phản ứng trọng tài. Dù vậy, Milan vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng nhọc nhằn. Hiện Milan đứng thứ 2 ở Serie A, kém Inter 5 điểm.

Real trong nỗi nhớ Modric

Ở tuổi 40, Luka Modric vẫn bền bỉ, hiệu quả và toàn diện tại Milan, đấy cũng là thứ mà Real Madrid đang cần giữa lúc cơn bão chấn thương hoành hành.

15:21 7/2/2026

Vitinha là bản hợp đồng trong mơ của Real Madrid

Sau kỷ nguyên Kroos, Modric, Real Madrid cần một tiền vệ có thể kiểm soát trận đấu ở đẳng cấp cao nhất, và Vitinha đang nổi lên như lựa chọn toàn diện hiếm hoi của bóng đá châu Âu.

06:00 24/1/2026

Modric là sai lầm của Alonso

Việc Real Madrid không giữ Luka Modric thêm một mùa giải không chỉ là câu chuyện nhân sự, mà còn kéo theo những hệ lụy sâu rộng trong phòng thay đồ, góp phần đẩy Xabi Alonso vào thế cô lập.

06:45 14/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

