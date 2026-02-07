Real trong nỗi nhớ Modric

Ở tuổi 40, Luka Modric vẫn bền bỉ, hiệu quả và toàn diện tại Milan, đấy cũng là thứ mà Real Madrid đang cần giữa lúc cơn bão chấn thương hoành hành.

Có những cầu thủ rời đi để lại khoảng trống không thể khỏa lấp ngay lập tức. Với trường hợp của Luka Modric, khoảng trống ấy càng lộ rõ khi Real Madrid bước vào mùa giải đầy biến động về thể trạng.

Trong khi Bernabeu chật vật vì những ca vắng mặt ở mọi tuyến, Modric giờ đây đang khoác áo AC Milan, đều đặn ra sân như thường lệ, không chấn thương và giữ nhịp cho cả tập thể ở một Serie A giàu va chạm.

Modric là trụ cột ở AC Milan dù đã 40 tuổi. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu vượt thời gian

Sự bền bỉ của Modric không phải lời kể bằng cảm quan. Ở giải VĐQG, anh là cầu thủ có thời lượng thi đấu nhiều thứ ba của Milan với 1.826 phút, chỉ sau Saelemaekers và Gabbia.

Đáng chú ý hơn, Modric là người thu hồi bóng nhiều thứ hai của đội với 121 lần, con số nói lên cường độ lao động trong môi trường ngày càng nặng thể lực như bóng đá Italy. Trên mọi đấu trường, Milan đã chơi 26 trận và Modric chỉ hai lần không đá đủ 90 phút; trung bình 83 phút/trận.

Đó không phải một kỉ niệm đẹp của thời trai trẻ, mà là Modric ở tuổi 40.

Về mặt lối chơi, Modric không chỉ là bộ não điều tiết. Anh là cầu thủ thắng tranh chấp nhiều thứ hai của Milan (67), dẫn đầu về số lần cắt đường chuyền (29) và số đường chuyền chính xác (1.245).

Ở khía cạnh tạo đột biến, Modric đứng thứ hai với 3 lần giúp đồng đội ghi bàn. Những con số ấy phác họa một tiền vệ toàn năng: lên công, về thủ, kiểm soát nhịp độ, và sửa sai cho đồng đội.

Quan trọng hơn, chúng cho thấy giá trị của một "cỗ máy bền bỉ", cũng là thứ Real Madrid đang khát khao trong giai đoạn đội hình liên tục xáo trộn vì chấn thương và các vấn đề bên lề.

Modric là mẫu cầu thủ mà Real đang cần. Ảnh: Reuters.

Rực cháy ở chương cuối sự nghiệp

Nhìn về Madrid, sự tương phản là rõ rệt. Khi chấn thương bào mòn chiều sâu đội hình, mới đây nhất là trường hợp của Rodrygo. Dani Carvajal và Trent Alexander-Arnold vừa mới trở lại nhưng chưa thực sự sẵn sàng. Hàng tiền vệ Real đang có nhiều ngôi sao, nhưng sự bền bỉ giống như Modric lại đang dần lạ lẫm.

Câu nói cũ của Modric khi nâng cúp Champions League từng gây cười vì giọng nói đặc trưng, nhưng nay nghe lại càng thấm: "Muốn vô địch Champions League, trong đội hình nhất định phải có một cầu thủ Croatia. Mười lần gần nhất, các nhà vô địch châu Âu đều có điều ấy".

Real Madrid từng là minh chứng với câu nói ấy khi họ có Modric - người hiếm khi chấn thương, luôn đạt ngưỡng thể lực cao, và đặc biệt giỏi đọc trận đấu. Không phải ngẫu nhiên mà sự ra đi của anh khiến hàng tiền vệ Madrid thiếu đi một nhịp thở.

Ở Italy, sự hiện diện của Modric còn kéo Milan trở lại cuộc đua. Dưới "bánh lái" của anh, Rossoneri đang cạnh tranh Scudetto với Inter Milan, khác xa vị trí thứ tám và ngoài châu Âu mùa trước.

"Modric là bản hợp đồng thành công nhất năm 2025, giữa một dàn cầu thủ trẻ xung quanh, anh chơi bóng thảnh thơi với điếu xì gà trên miệng", cựu tiền đạo Luca Toni gói gọn hành trình của Modric ở Milan bằng một cách nói hóm hỉnh.

Modric chưa gia hạn, nhưng Milan đã đề nghị và World Cup phía trước có thể là chương cuối. Dù tương lai ra sao, những gì ở hiện tại đã đủ để khẳng định: Real Madrid đang nhớ Modric.

Họ không chỉ nhớ một cầu thủ tài ba với trí tuệ chơi bóng hơn người, họ còn đang tiếc nuối sự bền bỉ đáng kinh ngạc mà ngôi sao người Croatia từng phô diễn giữa thủ đô Madrid đầy lẫm liệt.