Real Madrid tan hoang lực lượng

Rodrygo đẩy Real Madrid vào tình thế khó khăn khi loạt trụ cột vắng mặt đúng vào giai đoạn quyết định của mùa giải.

Rodrygo phải ngồi ngoài gần 2 tuần do chấn thương.

Rodrygo tiếp tục đón nhận cú sốc ở giai đoạn quan trọng của mùa giải khi vừa dính chấn thương , vừa bị treo giò tại Champions League. Real Madrid xác nhận Rodrygo gặp vấn đề ở gân kheo chân phải và sẽ phải nghỉ thi đấu gần 2 tuần.

Chấn thương xuất hiện ngay sau khi tiền đạo 24 tuổi nhận thẻ đỏ trong thất bại 2-4 trước Benfica hôm 29/1. Theo kế hoạch ban đầu, Rodrygo có thể kịp trở lại cho chuyến làm khách tại Lisbon, song án treo giò tại Champions League khiến khả năng đó không thể xảy ra.

Theo Marca, UEFA phạt Rodrygo 2 trận, loại anh khỏi cả 2 lượt đấu vòng play-off Champions League. Lý do được đưa ra là hành vi sử dụng ngôn từ xúc phạm và lăng mạ đối với tổ trọng tài. Rodrygo lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội, thừa nhận để cảm xúc lấn át và cam kết cùng toàn đội tiếp tục chiến đấu vì màu áo Real Madrid.

Chấn thương khiến Rodrygo chắc chắn sẽ bỏ lỡ các trận gặp Valencia và Real Sociedad tại La Liga, trước khi được kỳ vọng tái xuất trong cuộc đối đầu Osasuna vào ngày 21/2.

Không chỉ Rodrygo, Real Madrid còn đối sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Hậu vệ trẻ Raul Asencio bị treo giò, Jude Bellingham dính chấn thương gân kheo khá nặng, còn Vinicius Junior cũng không thể ra sân vì án phạt riêng.

Trong bối cảnh đó, HLV Arbeloa thừa nhận đội bóng không đạt được cường độ và sự tập trung cần thiết, đồng thời nhấn mạnh Real còn nhiều việc phải làm nếu muốn cạnh tranh ở những trận cầu đỉnh cao. Những tổn thất liên tiếp đặt Real Madrid trước phép thử lớn về chiều sâu đội hình và bản lĩnh ở giai đoạn then chốt của mùa giải.

Bàn thắng điên rồ ở phút 90+8 tại Champions League Rạng sáng 29/1, thủ môn Anatoliy Trubin khiến tất cả ngỡ ngàng khi ghi bàn ở phút 90+8 giúp Benfica hạ Real Madrid 4-2 thuộc lượt cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26.