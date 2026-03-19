Cựu sao Arsenal rẽ hướng khó tin

Bacary Sagna, cựu hậu vệ của Arsenal và Manchester City, đang có hướng đi khác biệt sau khi giải nghệ.

Sagna rẽ hướng khó tin.

Trong suốt 5 năm qua, Sagna âm thầm phát triển một nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ phát hiện và kết nối các tài năng trẻ với những CLB chuyên nghiệp. Dự án này cho phép thu thập dữ liệu, phân tích phong độ và tạo báo cáo chi tiết về cầu thủ, kể cả ở độ tuổi rất trẻ.

Chia sẻ về ý tưởng của mình, Sagna nhấn mạnh từng chứng kiến nhiều cầu thủ trẻ tài năng nhưng không có cơ hội được phát hiện. Vì vậy, nền tảng này được kỳ vọng giúp thu hẹp khoảng cách giữa cầu thủ trẻ và các đội bóng, đồng thời mang đến nhiều cơ hội hơn cho những người có tiềm năng.

Sagna từng có thời gian dài thi đấu tại Premier League trong màu áo Arsenal và Man City, nhưng chỉ giành được hai danh hiệu là FA Cup và League Cup.

Sau khi rời nước Anh, cựu hậu vệ 43 tuổi này có thời gian thi đấu tại Benevento trước khi chuyển sang Mỹ khoác áo Montreal Impact. Anh chính thức giải nghệ vào năm 2019 và hiện sinh sống tại Dubai, nơi bản thân tận hưởng cuộc sống yên bình bên gia đình.

Dù rẽ hướng sang công nghệ, Sagna vẫn chưa từ bỏ đam mê bóng đá. Anh tiết lộ đang theo đuổi các chứng chỉ huấn luyện và đã bắt đầu dẫn dắt một đội bóng nữ tại Dubai.

Sagna hy vọng trong vài năm tới có thể chính thức bước vào con đường huấn luyện chuyên nghiệp, mở ra chương mới trong sự nghiệp gắn bó với trái bóng tròn.

