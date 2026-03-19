Lý do Kante mê mẩn người đẹp lớn hơn 17 tuổi

  • Thứ năm, 19/3/2026 18:38 (GMT+7)
  • 31 phút trước

N’Golo Kanté được tiết lộ đã chính thức kết hôn với Jude Littler, người phụ nữ lớn hơn anh 17 tuổi.

Kante từ lâu nổi tiếng với lối sống giản dị và kín đáo.

Theo Foot Mercato, lễ cưới giữa Kante và Jude diễn ra tại một nhà thờ ở Pháp, trong sự riêng tư. Jude Littler là mẹ của ba đứa con từ cuộc hôn nhân trước, trong khi N’Golo Kanté hiện chưa có con riêng.

Sự chênh lệch tuổi tác khá lớn (17 tuổi) giữa hai người nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội và trong giới truyền thông. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngạc nhiên trước tin tức này, trong khi một số khác gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

Kante năm 34 tuổi, vốn nổi tiếng là một người sống kín đáo và ít tiết lộ về đời tư. Việc anh chọn kết hôn với một người phụ nữ lớn tuổi hơn và có ba con khiến nhiều người bất ngờ.

Tuy nhiên, theo những nguồn tin gần gũi, Kante tìm thấy ở Jude sự chín chắn và bình yên, điều anh luôn khao khát kể từ khi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ.

Jude là nữ doanh nhân xứ Wales. Cô và Kante quen nhau khi anh còn thi đấu tại Anh cho Leicester City rồi sau này là Chelsea. Hiện tại, Kante vẫn tập trung cho sự nghiệp bóng đá. Tháng 1/2026, cầu thủ người Pháp rời Al-Ittihad và gia nhập Fenerbahce.

Tường Linh

Kante Jude Littler

