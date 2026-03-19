Các đại diện Anh vỡ trận tại Champions League

Premier League, giải đấu được mệnh danh “hay nhất thế giới”, vừa trải qua một trong những tuần lễ tồi tệ nhất của họ trong lịch sử Champions League.

Barcelona đè bẹp Newcastle ở lượt về vòng 16 đội Champions League, qua đó giành vé vào tứ kết với tổng tỷ số 8-3.

Kết thúc vòng 16 đội Champions League mùa giải 2025/26, ba đại diện của Anh là Chelsea, Manchester City và Newcastle United đồng loạt bị loại một cách thảm hại. Tổng cộng, họ nhận tới 21 bàn thua chỉ sau 6 trận đấu, trong khi chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn.

Chelsea để thua PSG với tổng tỷ số 2-8. Manchester City bại trận 1-5 trước Real Madrid, và Newcastle cũng bị Barcelona vùi dập với tổng tỷ số 3-8.

Ngoài ra, Tottenham cũng bị loại bởi Atletico Madrid với tổng tỷ số 5-7, trong đó, có trận thua đáng xấu hổ 2-5 ở lượt đi. Tổng cộng, 4 trên 6 đội Anh tham dự vòng 16 đội Champions League đều bị loại, nhận 28 bàn thua sau 8 trận đấu.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1955, có hai đội Anh cùng nhận 8 bàn thua trở lên trên tổng tỷ số, ở một vòng knock-out Champions League/European Cup.

Chelsea cũng thảm bại trước PSG.

Chỉ Arsenal và Liverpool thể hiện được sức mạnh của mình khi vào tứ kết. Điều này khiến nhiều chuyên gia và người hâm mộ đặt câu hỏi lớn: “Liệu Premier League có còn là giải đấu hay nhất thế giới?”.

Kết quả này cũng cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp giữa nhiều đội Premier League và các ông lớn châu Âu như Real Madrid, Barcelona và PSG tại đấu trường Champions League.

Dù Premier League thường được đánh giá cao về mặt tài chính và sức hút, nhưng họ chưa thể áp đảo các đối thủ khác. Đây chắc chắn là một trong những tuần lễ đáng quên nhất của bóng đá Anh tại Champions League trong hơn một thập kỷ qua.

Highlights Chelsea 0-1 Newcastle United Rạng sáng 15/3 trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea nhận thất bại tối thiểu trước Newcastle United ở vòng 30 Premier League.

